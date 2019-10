Las carreteras de la Sierra norte están despejadas, pero no hay transporte de pasajeros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las carreteras de las provincias de Imbabura y Carchi, ubicadas en el norte de Ecuador, amanecieron despejadas este 3 de octubre del 2019. Según un comunicado del ECU 911, enviado a las 05:30, las rutas principales están habilitadas.

Sin embargo, no hay la presencia de vehículos de transporte urbano, intercantonal, ni interprovincial de pasajeros, a causa del paro de los transportistas.



La terminal terrestre de Ibarra abrió normalmente sus puertas. Pero, pasajeros, como Wilson Portilla, no han podido desplazarse, porque no llegaron los autobuses. A las 07:10 comentaba que debía dirigirse de Ibarra a Otavalo, para arribar a su lugar de trabajo.

Las calles de Ibarra lucían totalmente despejada la mañana de este jueves. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO



En la parte urbana Ibarra, Atuntaqui y Otavalo están circulando únicamente vehículos particulares y uno que otro taxi. Algunos de ellos ofrecer servicio de transporte. Sin embargo, hay denuncias ciudadanas de que se estaría cobrando precios superiores a la tarifa oficial. Viviana Rivera, que reside en la capital de Imbabura, aseguró que automóviles particulares están ofreciendo fletes desde Ibarra a Otavalo a cambio de USD 5 y 10. Hay ciudadanos que ante la necesidad de desplazarse reúnen esa cantidad para viajar juntos.



La imagen de vías despejadas contrasta con los bloqueos, que se produjeron en la noche de ayer, miércoles 2 de octubre, en la carretera Panamericana, en los sectores de San Roque, cantón Antonio Ante, y Espejo, cantón Otavalo.



En el Carchi, entre tanto, las arterias viales al igual que el puente de Rumichaca, que conecta a Ecuador con Colombia, están despejados, aunque la circulación de vehículos particulares es mínima. Los automotores de las empresas de transporte, en las diferentes modalidades, no han salido esta mañana.