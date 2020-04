Carpas de triaje, el primer filtro para atención de afecciones respiratorias

LEA TAMBIÉN

Antes de ingresar a un centro de salud, la persona con síntomas de patologías respiratorias debe pasar por una carpa de triaje. En ese espacio, personal médico controla sus signos vitales. En Quito se han instalado 135, en estos establecimientos considerados de primer nivel. Aunque en hospitales también son el paso previo para confirmar o descartar contagios por covid-19.

Las carpas de triaje, trillaje o cribado se usan para clasificar a los pacientes con afecciones respiratorias y no mezclarlos con el resto, que llega para recibir chequeos de otro tipo.



En su interior hay una pequeña área de espera y un consultorio. Cuenta con un equipo conformado por un médico y un enfermero. Ambos disponen de insumos como termómetro y tensiómetro.

En las carpas, el personal también debe estar protegido con batas, mascarillas, guantes, gorros y gafas para evitar contagios. Los pacientes esperan entre 15 y 20 minutos.



Si una persona presenta síntomas leves recibe atención y retorna a casa. Si se sospecha que pudiera tener covid-19 o llega con fiebre alta, tos seca o dificultad respiratoria se toma una muestra, que es enviada a hospitales encargados del procesamiento.



Lo explicó Diego Robalino, director del dispensario Chimbacalle del Seguro Social.

Allí se colocó una carpa de cribado el pasado 16 de marzo. Ese día se declaró la emergencia sanitaria en el país; el jueves 17 de abril se cumplió el primer mes.



Entre 30 y 35 personas con problemas respiratorios han acudido a ese centro cada día. La mayoría tiene malestar respiratorio; no covid-19. “Es un número alto; tomando en cuenta las restricciones de movilidad”, comenta.



Cuando aparecen los primeros síntomas de gripe común (por el clima frío) son “muy similares” a los de covid-19, entre ellos tos o fiebre, señala el neumólogo Carlos Rosero.

Con el paso de los días se nota la diferencia. Una persona con gripe -apunta- nunca tiene dificultad respiratoria. En ocasiones la temperatura sube, pero con antibióticos se recupera. En el paciente con covid-19 estos dos síntomas se presentan de forma intensa. “La fiebre es mayor a 38 grados; hay dificultad respiratoria y tos seca”.



¿Qué pasa si alguien con síntomas graves ingresa a un centro de salud? Es derivado a un hospital de segundo o tercer nivel. En este mes, el dispensario de Chimbacalle ha trans­ferido a cuatro pacientes y tomó 70 muestras; 15 de las cuales dieron positivo.

En casas de salud del IESS, QuitoSur, Sangolquí y Andrade Marín (HCAM) se realiza un triaje diferenciado. Roberto Beletanga, coordinador de Hospitalización y Ambulatoria del HCAM, señaló que se aplican desde la entrada hasta áreas como laboratorio o imagen. En el Quito Sur hay carpas con los equipos para atender a los pacientes; así se frenan los contagios comunitarios.



La guía del especialista



El adulto mayor debe mantener la actividad



María Isabel Karolys, neuropsicóloga clínica

Una estructura para cada día ayuda a los adultos mayores a manejar la incertidumbre y a bajar la ansiedad. Hay que desintoxicarlos del exceso de información. Ver noticias una vez al día es suficiente.



Pueden involucrarlos en la limpieza de hogar y en un pequeño trabajo de cocina. Deben mantenerse activos mentalmente. Les ayudan los juegos de números, llenar crucigramas. También los rompecabezas o leer historias.



Los adultos mayores necesitan un poco de ejercicio físico. Hay programas dirigidos a ellos. Es importante, además, que en su rutina se incluya algo que les traiga paz como la jardinería, pintura, revisar colecciones, etc.



La familia debe conversar con ellos sobre sus experiencias de años pasados. Es importante que los abuelos pidan ayuda, que no callen y que sepan que siempre habrá alguien que les puede ayudar.



Además es necesaria la ‘higiene del sueño’, que implica no comer pesado en la noche ni hacer actividades que sean muy estresantes. Evíteles situaciones que pudieran ser demasiado duras emocionalmente. Esto, unas dos horas antes de dormir.