La Policía reforzó la seguridad para la madre de Carolina

La Policía ya está al tanto de las amenazas y reforzó la seguridad para la mamá de Carolina. “¡Ya vas a ver con quién te metes!”, escribió un desconocido a la madre de la joven, de 15 años, que fue violada y cuyo cuerpo fue hallado en un terreno baldío, en el Comité del Pueblo, al norte de Quito, en agosto del 2018.

Según Fabrizzio Mena, abogado de la familia, el mensaje llegó en agosto a través de la cuenta de Facebook de la menor y se conoció en estos días, en la audiencia de juzgamiento contra ‘Careniña’, el principal sospechoso de la violación.



La Policía inició una investigación y la madre de Carolina se encuentra en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.



En la diligencia no se pudo abrir un CD, en el que constan imágenes, que permitirían observar cómo los supuestos amigos de Carolina arrojan su cuerpo en el sitio desolado.



“El que no se haya abierto las imágenes generó desconfianza en la familia y por eso se informó lo de las amenazas. Pero el tema del video ya está superado”, sostuvo el jurista.



Este Diario conoció que Criminalística hizo un estudio al CD y determinó que las imágenes no están borradas y que sí pueden ser abiertas a través de un programa especial que no estaba disponible en el momento de la audiencia.



“El video es una de las pruebas existentes, pero hay otras pistas que son más importantes. Por ejemplo, el médico legista confirmó que Carolina fue violada”, agregó Mena.

Según la teoría de la fiscalía, en agosto del 2018, la joven salió de su casa y se encontró con un amigo adolescente con quien acudió a un bar. Luego se trasladaron a la vivienda de ‘Careniña’. Allí habría sido agredida sexualmente y murió a causa de un edema pulmonar y pancreatitis por ingesta de alcohol. “La chica falleció de forma violenta y eso está comprobado”, agregó el abogado.



En la familia de Carolina hay preocupación, porque los testigos identificados en el caso de violación cambiaron sus versiones. Pero ayer el abogado dijo que la familia tiene confianza en la justicia. “Esperamos que la segunda audiencia se adelante y no se instale en febrero. Queremos que sea antes y que todo vaya bien”.



Además del expediente de violación con muerte, en la Fiscalía hay un segundo caso por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual, en contra de alias ‘El Abuelo’ y ‘Careniña’. En esta investigación, Carolina y su familia participan como testigos.



Hay otra adolescente que también actuará como tal. Ella recibe protección del Estado.



Por esa razón, la mamá de la adolescente no ha presentado una acusación particular en contra de ‘El Abuelo’, un extranjero de 68 años, quien supuestamente reclutaba a adolescentes para sus fiestas privadas. Las investigaciones determinaron que la red operaba a través de Facebook y con la ayuda de menores de edad. El extranjero se encuentra detenido e investigado.