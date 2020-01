El comunicador Carlos Rabascall anuncia intención de buscar la Presidencia de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El comunicador guayaquileño, Carlos Rabascall, de 59 años, anunció su intención de correr en las elecciones del 2021 por la Presidencia de Ecuador.

Así lo confirmó la mañana de este martes 7 de enero del 2020 a este Diario. El comunicador contó que ha planteado la unificación del progresismo, escenario que construiría su postulación a partir del apoyo ciudadano.



Para ello, dijo, empezó a recorrer el país. En esa jornada ha recibido el apoyo de organizaciones ciudadanas. “Creo que en este momento lo que hay que organizar son los movimientos que estén por encima de cualquier interés partidista y electoral”.



En esa línea, explicó que los próximos 24 y 25 de enero irá a Cuenca, el primer fin de semana de febrero estará en Manabí y continuará con un cronograma de recorridos por el país.



Rabascall se graduó de ingeniero comercial en la Universidad Católica de Guayaquil y ha laborado en sectores de las finanzas y la comunicación estratégica y periodismo de opinión en medios privados y públicos.



En diciembre del 2017 renunció a los programas que dirigía en el canal del Estado Ecuador TV. Según el entrevistador, en ese entonces, decidió salir del medio por “diferencia de criterios sobre la agenda de invitados”. Y señaló que no era empleado de planta de los Medios Públicos sino un colaborador externo que mantenía contratos con el medio, a través de su empresa privada, desde agosto del 2014, en la era de Rafael Correa.



Hoy Rabascall afirmó que no fue colaborador del correísmo. “Fui un comunicador que trabajó en un medio público, pero eso no me hace ni gubernamental, ni partidista”.



En esa línea, dijo que hay que salir de las estigmatizaciones y que el progresismo va más allá de los grupos políticos. “El progresismo se debe sentar en el ser humano, en el ciudadano y la ciudadana”.



También negó que esté cercano a la plataforma política que impulsa Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas y cercano a figuras del correísmo.

“No he hablado con Eduardo Franco Loor y tampoco he hablado con alguna organización, así que yo lo que quiero es construir una opción ciudadana, no quiero construir opciones a partir de lo tradicional, es momento de romper los paradigmas en la política”.



Reiteró que busca la construcción de espacios ciudadanos para lograr la reflexión social y señaló que el país tiene un problema de enfoque porque todo se lo quiere dirigir hacia lo electoral o político.



“Por qué no plantearlo mejor desde el enfoque de la ciudadanía, serán los ciudadanos si se quieren sumar o no se quieren sumar, yo no le hablo a los extremos radicales o a las posturas ideológicas, yo le hablo es a todo aquel ciudadano que quiera mejorar las condiciones de vida en el país”.