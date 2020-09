Cardenal italiano acusado de malversación de fondos y nepotismo niega irregularidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un cardenal italiano destituido de su poderoso cargo en el Vaticano dijo el viernes que el Papa Francisco lo acusó de malversación de fondos y nepotismo, pero negó haber actuado mal y dijo que aún está dispuesto a dar su vida por el Pontífice.

El cardenal Giovanni Angelo Becciu, un actor clave en la jerarquía vaticana, reveló que tuvo una reunión "surrealista" con el Papa el jueves por la noche cuando fue despedido.



"Estaba pálido. Ciertamente no fue un buen momento. Fue como un rayo que salió de la nada", dijo Becciu. "Él (el Papa) sufría cuando me lo dijo".



El Papa, que según Becciu recibió información de magistrados italianos y del Vaticano, le pidió su dimisión como jefe del Departamento de Información y Documentación del Vaticano, que decide quiénes se convertirán en santos. También le dijo que tendría que renunciar a sus derechos como cardenal, incluida su participación en un eventual cónclave para elegir un nuevo Papa.



Becciu aseguró que el Papa le dijo: "Ya no confío en ti".



El cardenal italiano también se ha visto envuelto en un escándalo por el uso de dinero de la Iglesia para invertir en un edificio de lujo en Londres, pero dijo que esa no es la razón por la que se le ordenara renunciar.



"Estoy atónito. Todo esto es surrealista para mí. Es un malentendido. Estoy dispuesto a explicarle todo al Papa. No he hecho nada malo", sostuvo.