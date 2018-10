La cárcel de 'El Chapo', 'el Guantánamo de Nueva York'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al Metropolitan Correctional Center lo llaman "el Guantánamo de Nueva York". La cárcel de Manhattan, situada en el extremo que tiene allí el famoso Puente de Brooklyn, es una de las de mayor seguridad de Estados Unidos.

Ha albergado por eso a terroristas de Al Qaeda en espera de juicio. También a Bernard Madoff, el gestor bursátil que hizo temblar Wall Street con su estafa piramidal. Desde la calle se aprecian, sin embargo, pocos indicios de que el gran edificio marrón sea una cárcel. Carece, por ejemplo,de perímetro acotado.



Desde enero de 2017, cuando el narcotraficante fue extraditado desde México, es la prisión en la que Joaquín "El Chapo" Guzmán ha estado esperando el inicio de su juicio, en el que puede ser condenado a cadena perpetua.



El proceso, que arranca este 5 de noviembre, tendrá lugar justo en el otro extremo del Puente de Brooklyn, en la Corte Federal del Distrito, al este de Nueva York, situada a escasos cien metros del final de la famosa pasarela, en el lado contrario del East River.



Durante el juicio, no obstante, "El Chapo" estará en otro lugar que no ha sido aún revelado. Su defensa consideró que su traslado a la corte desde esa cárcel jugaría en su contra porque da al jurado una imagen de culpabilidad y peligrosidad.



El dispositivo obliga a cortar el Puente de Brooklyn y consta de una decena de vehículos policiales, algunos blindados, un helicóptero que vigila desde el cielo y una ambulancia.



Guzmán ha estado en una celda en la planta 10 bajo continua vigilancia. Tiene impuestas medidas especiales que se aplican a reos peligrosos, como aislamiento e incomunicación. Todo para evitar, afirma la fiscalía, que pueda fugarse como hizo dos veces en México o seguir dirigiendo el cártel de Sinaloa desde prisión.



No tiene trato con ningún otro preso. Su celda tiene 18 metros cuadrados, está monitoreada continuamente y la luz en ella está encendida las 24 horas del día. Tiene una pequeña ventana opaca a través de la que no se ve el exterior, según contó a dpa Eduardo Balarezo, uno de sus abogados, pero sí se intuyen los cambios de la luz como para saber si es de día o de noche.



Hayunacama,un escritorio, el escusado y un lavamanos. También una biblia y un diccionario inglés-español. Si no tiene visitas, Guzmán sale de ella solo una hora al día, en la que lo meten en una habitación en la que hay una bicicleta y una televisión. Solo su defensa y sus hijas gemelas de siete años pueden ir a verlo. Se comunican a través de un cristal de seguridad.

Los abogados del narco aseguran desde el principio que el estricto régimen de aislamiento ha dañado su salud física y mental.