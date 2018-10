Caravana de migrantes: ¿Le hacen los medios de EE.UU. el juego a Trump?

LEA TAMBIÉN

Escondido entre los arbustos y susurrando a la cámara, el reportero de Fox News Griff Jenkins esperó hasta ver a una familia de migrantes sobre una balsa hinchable intentado cruzar el río.

"¡Perdone, señor!", gritó hacia quien identificó como un traficante de personas. "¿Intentaba entrar ilegalmente en Estados Unidos?". El hombre tornó entonces la balsa hacia la orilla mexicana. "Parece que hemos frustrado su intento", dijo Jenkins con visible satisfacción.



"Pero funcionarios nos dicen que va tratar probablemente de buscar otro sitio (para cruzar)". Jenkins fue enviado a la frontera por la cadena de televisión favorita de Donald Trump para informar sobre la caravana de migrantes hondureños que avanza por México con intención de llegar a Estados Unidos y pedir asilo.



El periodista se encontraba en la frontera de Texas con México, cerca del conocido punto de paso de McAllen, y desde allí pivotó de su información sobre la caravana -aún a unos 1 800 kilómetros de distancia- al cruce de sin papeles en ese lugar.



La familia a la que frustró el intento no pertenecía, evidentemente, a la caravana. La actuación de Jenkins ha generado críticas, igual que la cobertura que Fox News está haciendo de uno de los temas que desde hace días copan informativos y otros espacios televisivos en el país.

El diario online Politico la describió como una "cobertura pesada" y citó a un antiguo empleado de la sección de informativos de la cadena: "Honestamente, ya no sé ni qué decir sobre Fox News estos días".



El presidente Trump ha hecho un tema electoral de la caravana de migrantes hondureños que salió el pasado 13 de octubre de la violenta ciudad de San Pedro Sula en dirección al país del norte. Quedan pocos días para los comicios legislativos de medio mandato del 6 de noviembre, en los que los demócratas tienen opciones de recuperar el Congreso, y Trump ha echado mano de la agitación del miedo a la inmigración en su intento por evitarlo, incluso sugieriendo sin pruebas la presencia de terroristas yihadistas entre los migrantes de la caravana.



Sus afirmaciones generaron controversia y Trump, finalmente, acabó admitiendo el martes 23 de octubre de 2018 por la tarde que no tenía ninguna evidencia para sostenerlas. "No hay prueba de nada pero bien podría ser", manifestó tras las insistentes preguntas de la prensa queriendo saber en qué se basaba.



Pero pese a la concesión, mantiene el relato que presenta la caravana como si de un intento de invasión se tratara. La cobertura de Fox News ha ido en la línea de ese relato de Trump, pero no ha sido la única: ha habido más medios de la derecha que también lo han hecho.



"La realidad de la situación (de la caravana y los migrantes) no ha evitado que Trump y algunos de sus aliados mediáticos retuerzan la historia para que encaje en su propia agenda", aseguraba la Columbia Journalism Review, una reputada publicación para periodistas de esa universidad, que es una de las más reconocidas en la enseñanza del periodismo.



Incluso el columnista conservador Max Boot acusó a Trump y a Fox News de "demagogia", "racismo" y "nativismo". La llegada a la Casa Blanca de un presidente que, según un 'fact checker' de The Washington Post miente una media de 7,6 veces diaras, ha supuesto un reto para el buen periodismo estadounidense, que se plantea entre otras cosas que no puede simplemente repetir lo que dice el mandatario.



Ahora, con el tema de la caravana, también se han levantado voces contrarias a ofrecer tanto espacio informativo al avance de los migrantes porque, dicen, supone hacerle el juego -y la campaña- a Trump. "¡Está a más de mil millas! ¡A mil millas!", exclamó en directo el comentarista de CNN Jeffrey Toobin en el conocido programa de actualidad política 'The Situation Room'.



"¿Saben cuánto tiempo se tarda en caminar más de mil millas? La idea de que estamos bajo la amenaza de esta pobre y desesperada gente es absurda", dijo. "Francamente, me pregunto sobre nuestra complicidad (con Trump) al hablar de esto como si fuera algún tipo de amenaza cercana o inmediata".



La conclusión del Columbia Journalism Review es que casi todos los medios están dando al tema de la caravana una atención excesiva, permitiendo que Trump actúe como el editor que asigna los temas en ellos.