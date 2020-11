Cinco cantones de Guayas con más casos de covid-19 y baja cantidad de pruebas de detección 

El cantón Milagro, en la provincia del Guayas, evaluará la próxima semana un posible endurecimiento de medidas restrictivas para mitigar los contagios de covid-19, ante la poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos en la ciudad.

Milagro, con 199 835 habitantes, ha registrado en los dos últimos meses un aumento de hasta 40% de muertes, respecto a la cifra de fallecimientos habituales antes de la pandemia. El alcalde Francisco Asán no descarta, incluso, pasar de semáforo amarillo a rojo si aumentan las cifras en contagios y muertes y por la capacidad hospitalaria.



En el cementerio municipal del cantón se sepultaban antes del coronavirus, entre 40 y 45 fallecidos mensuales. “En el pico de la pandemia llegamos a 400 fallecidos al mes; la cifra se había estabilizado desde julio entre 50 y 55 muertes al mes, pero en septiembre y octubre el número aumentó a 62 y 63, un repunte que nos preocupa y nos llama a tomar acciones”, dijo Asán.



El temor en esta localidad es que colapsen los hospitales y se vuelva a las escenas de pánico de marzo y abril de 2020. En el caso del Hospital del Seguro Social de Milagro solo cuenta con ocho camas para pacientes críticos de covid-19 y de ellas solo dos están disponibles; mientras que, en el León Becerra, de cuatro camas para cuidados intensivos solo está disponible una.



Hasta ayer jueves 12 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 900 personas contagiadas, cifra que pudiera no reflejar la realidad, ya que el número de muestras tomadas en el cantón desde el inicio de la emergencia hasta el 11 de noviembre, que hay datos disponibles, apenas suman: 3 581. Esto significa que por cada 1000 habitantes se hacen 18 pruebas para identificar a los infectados.



Milagro es el cantón con menos muestras tomadas al comparar con Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule, que concentran el mayor número de casos de la provincia (ver gráficos).

En total estos cinco cantones acumulan hasta ayer: 20 023 infectados, esto es 87% de todos los contagios de la provincia.



Aunque Guayaquil es el que encabeza la lista de contagios. En esta localidad de 2,7 millones de habitantes solo se han tomado 65 255 muestras, que significa una tasa de 24 por 1 000 personas y arrastra un 17,3% de casos represados en espera de resultados, hasta el 11 de noviembre.



Esto ha hecho que el Municipio, más bien defina sus propias estrategias de monitoreo del virus y desde la semana pasada aplique nuevas restricciones, tomando en cuenta el incremento de positividad y la alta ocupación de camas UCI.



En el caso de Samborondón, que alberga a menos de 105 000 personas, también habido un repunte de casos, aunque de los cinco cantones hay que recalcar que tiene la mayor tasa de muestras: 31 por cada 1000 habitantes.



La Alcaldía de Samborondón instaló desde este jueves camas con equipos de oxígeno en el Centro de Emprendimiento y Optimización Municipal (CEYOM), en donde serán atendidos pacientes con complicaciones respiratorias.



Además, tomó restricciones como prohibir reuniones sociales en áreas comunes de urbanizaciones privadas. El alcalde Juan José Yúnez dijo que hay fiestas infantiles con 100 niños, 100 niñeras, 100 padres, “son 300 personas y es una irresponsabilidad”.



Durán y Daule también tienen una baja cantidad de muestras tomadas, por lo que cada uno de sus Municipios, al igual que en Guayaquil, han activado sus propios planes para mitigar la expansión del virus.



El alcalde de Durán, Dalton Narváez, anunció medidas similares a las de Guayaquil, pero estás dependerán del impacto que haya tenido el feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca en el incremento de contagios. Para esto se espera un nuevo corte de información, mientras tanto no se registran muertes inusuales.



De los 29 casos activos que registra la municipalidad, 15 están internados en hospitales de Guayaquil y 14 aislados en sus hogares.



Por otra parte, Daule trabaja en una campaña de comunicación y prevención que incluye la entrega de 500 mascarillas de forma gratuita al día. Allí, al momento, no se registra mortalidad por covid-19.



El Hospital Básico de Daule no tiene hospitalizados por covid-19 desde hace cuatro meses “Hasta septiembre llegamos a un 70% de inmunidad”, sostuvo Wilson Cañizares, alcalde y médico de profesión. “Somos optimistas respecto a la duración de la respuesta inmunitaria, una segunda ola puede golpear más fuerte a cantones de más población como Guayaquil, con millones de habitantes, en donde todavía un mayor número de ciudadanos no ha estado expuesto al virus”.



A nivel provincial, Guayas venía bajando su índice de positividad, es decir, el número de positivos de las muestras procesadas, hasta llegar a 12% el pasado 4 de octubre, pero hasta el pasado 8 de noviembre subió nuevamente al 21%. Este índice tenía a mediados de septiembre, aunque está por debajo del promedio nacional de 25%.



Guayas con 23 025 contagios sigue siendo la segunda provincia más afectada, pero el número de pruebas de covid-19 no llegan a 100 000, mientras Pichincha está por alcanzar las 230 000 pruebas, pero su población es menor a la de Guayas.