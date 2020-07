En el cantón Mejía rige el toque de queda desde las 18:00 hasta las 05:00, tras el regreso al semáforo rojo

LEA TAMBIÉN

Mejía se convirtió en el primer cantón de Pichincha en retornar al semáforo rojo de restricciones, tras 42 días de haber permanecido en amarillo.

La nueva medida entró en vigencia este lunes, 20 de julio del 2020, y se aplicó tras el incremento de casos positivos de covid-19 en casi todas las parroquias de esta jurisdicción. Así lo informó el alcalde Roberto Hidalgo, durante una entrevista radial.



“La curva de contagio, desde el cambio del semáforo del 8 de junio a la fecha es del 154% en incrementos de contagios. Teníamos 147 casos positivos (el 8 de junio) y este momento tenemos 378”, señaló Hidalgo.



Con esta etapa regirán nuevas medidas en el cantón como el horario del toque de queda que será desde las 18:00 hasta las 05:00.



La circulación de vehículos particulares también cambiará nuevamente a dos días por semana y según el último dígito de la placa. Los sábados y domingos no podrá circular ningún vehículo particular.



Bajo estas normativas continúan suspendidas las reuniones sociales y el aforo de restaurantes y locales comerciales podrán abrir con un máximo del 30% de su capacidad.



Mientras que el transporte mixto y de carga liviana podrá circular según el último número de su placa: lunes, miércoles y viernes: números impares, martes, jueves y sábado: números pares. Los domingos podrán salir los vehículos de este tipo con placas pares e impares.



El Alcalde de Mejía explicó que el servicio de transporte de pasajeros entre otros cantones aledaños –y que están en amarillo- como Quito o Rumiñahui, no será interrumpido y los salvoconductos continuarán vigentes.



“La ciudadanía de Mejía tiene la tranquilidad de ingresar a Quito y Rumiñahui. El transporte intraprovincial (cooperativas Mejía, Carlos Brito,Joysur, Amaguaña) puede tranquilamente realizar este cruce de cantones pudiendo trasladar a nuestra gente”, aclaró el Alcalde, siempre y cuando se respete el toque de queda que se iniciará a las 18:00.



Según Hidalgo, en parroquias como Aloasí los contagios se incrementaron hasta en un 500% desde que la localidad pasó al semáforo amarillo. En Alóag fue el 195%.

Cada semana, agregó el Alcalde, se evaluará la evolución de los contagios por lo que la nueva medida estará vigente hasta una nueva disposición.



Al igual que Mejía, el cantón Macará (provincia de Loja) también retornará este miércoles 22 de julio al semáforo rojo. La misma decisión la tomaron hace algunos días cuatro cantones de Tungurahua: Baños de Agua Santa, Patate, Quero y Cevallos.



La circulación de autos particulares en Mejía será así:



Lunes: Placas que terminan en 1,2,3 y 7

Martes: Placas que terminan en 3,4,5 y 8

Miércoles: Placas que terminan en 4,6,5 y 9

Jueves: Placas que terminan en 6,7,8 y 0

Viernes: Placas que terminan en 1,2,9 y 0

Sábado y domingo (no circulan vehículos particulares)