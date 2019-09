Aceites, champú o cremas a base de cáñamo, opciones para combatir enfermedades

LEA TAMBIÉN

El cáñamo es una planta sencilla, no tiene flor, pero tiene beneficios para la salud, ya que de ella se puede extraer el cannabidiol. Este componente es de uso medicinal, terapéutico y paliativo, es decir, ayuda a combatir enfermedades. Lo explican Carlos Landázuri y Andrés Velásquez, a quienes, sostienen, les une el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas con el uso del cannabis medicinal.

Desde el martes 17 de septiembre del 2019, la Asamblea Nacional dio paso a la legalización del cannabis para uso medicinal, para quienes tienen enfermedades, entre ellas, epilepsia, artritis, artrosis o cáncer.



Sentados, en un centro comercial del norte de Quito, estos amigos sacan un gotero con este componente. De inmediato, Carlos explica que el producto que comercializan es de cáñamo no psicoactivo, es decir, una planta que contiene THC menor al 1%. El THC -más el CBD, CBA y otros- son cannabinoides que están en plantas como la marihuana, cáñamo, lino y otras.



Ellos –relata Carlos– importan las semillas para hacer el producto en un laboratorio que cuenta con todas las medidas de control para ofrecer un producto en beneficio de la salud. “El cáñamo no da ‘vuelo’ (es decir, no es de uso recreativo) sino sirve para uso medicinal”, aclara Landázuri. Él se involucró en esto hace un año.



Carlos y Andrés ofertan una serie de productos que van desde aceites –es lo más común– hasta champú. Este último, por ejemplo, sirve para fortalecer el cuero cabelludo. “El cannabinoide fortalece a las células del cuerpo. Las moléculas entran y fortalecen las defensas para combatir enfermedades”.



Carlos recuerda que no hay expedientes de personas con sobredosis o adicción a este cannabinoide. Lo máximo que puede provocar es diarrea, algo de taquicardia y resequedad en la boca. Estos síntomas se quitan con el consumo de agua, señala. Otro beneficio es que se puede obtener papel de forma ecoamigable y también se reduce el uso de agua.



Andrés insiste en que la importancia de la despenalización del cannabis medicinal se da porque descriminalizó al paciente que usa este producto. Con esta aprobación ya no habrá miedo para el uso de este cannabinoide”.



Para Carlos, el próximo paso es la investigación para potenciar el uso de cannabinoide. En su caso tienen productos como el aceite de oliva con CBD para las enfermedades detalladas. El gotero, crema o champú va acompañada de un instructivo para su uso. La hidratación es uno de los pasos importantes para su utilización.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una declaración histórica realizada a inicios de este 2019, recomendó a los gobiernos eliminar el cannabis y sustancias relacionadas de la Lista de la Convención Única sobre Estupefacientes. El producto fue incluido en 1961. Este listado contiene estupefacientes considerados particularmente peligrosos y sin importancia terapéutica.



¿Es posible hacer un aceite casero? Andrés responde que no, ya que se debe contar con los equipos y los cuidados necesarios para que el producto sea seguro y no esté contaminado. Ellos, por ejemplo, tienen estándares de calidad altos en aspectos como limpieza, selección de semillas, cuidado de la planta desde el cultivo y en el laboratorio. “Nuestros cultivos son totalmente orgánicos. Tenemos medidores de PH de agua, de sustrato, de temperatura y otros para que la planta crezca y pueda rendir”.