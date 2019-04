Exmilitar uruguayo lanza candidatura presidencial y apunta a Vázquez en caso de DD.HH.

LEA TAMBIÉN

El excomandante en jefe del Ejército de Uruguay Guido Manini Ríos lanzó su candidatura presidencial y acusó al presidente Tabaré Vázquez de querer “eludir su responsabilidad” en medio de un escándalo que envuelve al mandatario por un caso de derechos humanos.

“Me sorprende y me duele que el señor presidente de la República quiera eludir su responsabilidad”, dijo Manini Ríos en conferencia de prensa, luego de que el gobierno omitiera enviar a la justicia ordinaria los antecedentes de un caso juzgado en un tribunal de honor militar, en el que un torturador condenado por 28 homicidios admitió deshacerse del cuerpo de un militante de izquierda en 1973.



El escándalo envuelve a Vázquez luego de que el diario El Observador publicara la confesión del exmilitar detenido José Gavazzo, quien confesó haber arrojado a un río el cuerpo del militante de la guerrilla tupamara MLN Roberto Gomensoro poco antes del inicio de la dictadura.



Vázquez cesó en sus funciones al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al viceministro y a seis generales que participaron de un tribunal de honor y otro de alzada, alegando que no enviaron las confesiones de Gavazzo a la Justicia ordinaria, como lo requiere la reglamentación.



Sin embargo, con el paso de las horas, el presidente admitió que él mismo no había leído las actas del caso a pesar de que homologó el fallo del tribunal militar, el cual solo condenó que Gavazzo haya dejado que otro colega cumpliera prisión por el crimen de Gomensoro a sabiendas de que era inocente.



El tribunal no consideró deshonroso para la institución militar el crimen en sí mismo, algo que en su homologación esgrime el gobierno. Pero a pesar del matiz, el presidente terminó firmando de puño y letra el aval al fallo militar, según consta en el documento accesible en la web de la Presidencia.



“Yo no homologué lo que había actuado el tribunal”, se defendió Vázquez el martes, y alegó que no leyó específicamente los expedientes.