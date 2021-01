4 312 candidatos se disputan 137 curules de la Asamblea Nacional

Las papeletas para escoger a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional son las de mayor tamaño. En esta contienda participan 4 312 candidatos, entre principales y suplentes.

El dato lo precisó ayer, 28 de enero del 2021, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, durante la presentación de un informe de gestión ante el Parlamento Nacional.



Para las 15 curules disponibles para asambleístas nacionales hay 510 candidaturas en firme. En la papeleta habrá rostros conocidos, como los de César Litardo (AP), Ximena Bohórquez (PSP), César Monge (Creo) o Pierina Correa (Unes); y otros que provienen del sector empresarial, como Mauricio Salem, o que afrontan procesos judiciales, como el expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.



Según Esteban Ron, experto en temas electorales, se trata de una estrategia de los partidos el colocar a figuras conocidas para captar el mayor número de votos. A diferencia de otros procesos, esta vez se deberá votar por una sola lista y ya no escoger a candidatos entre listas, como ocurrió en los últimos 24 años.



El mayor número de curules, sin embargo, lo acaparan los asambleístas provinciales: 116. Para este proceso están terciando 2 116 candidatos.



En el caso de Guayas, Pichincha y Manabí, las provincias con mayor población, la elección de asambleístas se dará por circunscripciones. En total, se dispone de 42 puestos; para este proceso hay 1 550 candidatos. Otros 136 se disputan los seis escaños en representación de los migrantes en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.



La asignación de escaños se hará utilizando el método Webster que, según expertos, favorece a los partidos más pequeños, aunque también podría dar lugar a la ingobernabilidad desde esta Función.



El nuevo Parlamento, además, deberá sujetarse a nuevas reglas, después de que la actual Legislatura modificó su normativa interna. Entre otras cosas, funcionará con un Comité de Ética, la Comisión de Fiscalización sesionará de forma permanente y las comisiones especializadas aumentarán a 15. La Constitución otorga dos funciones específicas a los parlamentarios: legislar y fiscalizar. En su mayoría, las propuestas de campaña apuntan a reformas en distintas materias.



Las propuestas de los listas para los escaños nacionales

Pierina Correa

Unes. Su principal oferta es derogar la Ley de Apoyo Humanitario por la crisis del covid-19, al considerar que se precariza el trabajo, y una nueva Ley del Deporte.



Javier Orti

Avanza. Plantea reformar la Ley de la Función Legislativa para aplicar el método de hora trabajada/hora pagada a los asambleístas. Y una reforma laboral.



Xavier Zavala Egas

Democracia Sí. Tiene iniciativas para la reactivación productiva y empleo, con créditos. Ofrece reformar las leyes Humanitaria y de Contratación Pública.



Geovanny Atarihuana

Unidad Popular. El postulante asegura que creará una ley para que le Biess baje las tasas de interés y, así, obligar a los bancos a entregar crédito barato.



Abdalá Bucaram Ortiz

FE. Propone reducir impuestos para reactivar la economía. Habla de elevar el salario básico a USD 600 y eliminar el examen de ingreso a la universidades.



César Monge



Creo. Creará un paquete de reformas tributarias para que se dé un proceso de modernización y que no haya impuestos que impidan la inversión extranjera.



Ximena Bohórquez

Sociedad Patriótica. Ofrece reformar la Constitución y ajustar la Ley de extinción de dominio, con cadena perpetua para quienes han atracado el erario nacional.



Wilma Andrade

ID. Ofrece un Código Agrario de Desarrollo Agropecuario que contemple la zonificación agraria, el acceso a créditos y fortalecer la Seguridad Social.



Mauricio Salem

SUMA. Plantea reducir los trámites para obtener créditos de la banca pública, ordenar la carga impositiva e impulsar el emprendimiento joven con capital semilla.



Rocío Juca



Ecuatoriano Unido. Plantea un Código de Salud que recoja las necesidades de la población. Quiere activar las casas legislativas e impulsar la Ley de Innovación.



Fernando Villavicencio

Honestidad. Este candidato propone una lucha contra la corrupción, para que con nuevas leyes se pueda evitar la impunidad de los desfalcos a la nación.



Andrés Briones

Construye EC. Habla de endurecer las penas para la corrupción, reactivar la economía simplificando trámites y fiscalizar los recursos para educación y salud.



Henry Kronfle

PSC. Promoverá una reforma completa en materia económica para la reactivación. También la protección de la dolarización y la defensa de los GAD.



Salvador Quishpe

Pachakutik. Ofrece reactivar la producción, ley del agua, reformar la Ley de Tránsito para que no se reduzcan puntos en la licencia y ajustar el COIP.



Francisco Andino

Juntos Podemos. Propone reformar el código de trabajo, financiar el agro, renovar el sistema de salud y eliminar el examen de ingreso a las universidades.



César Rodríguez

Unión Ecuatoriana. Plantea una Ley de Vacuna Antipandemia. También ofrece garantizar el internet para estudiantes y reestructurar la Ley de Seguridad Social.



César Litardo

Alianza País. El actual presiente de la Asamblea, para su reelección, promociona una ley agraria para fomentar las actividades productivas a los agricultores.