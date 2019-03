Cuatro candidatos a la Alcaldía de Quito forman una coalición

LEA TAMBIÉN

A 12 días de las elecciones seccionales, cuatro candidatos a la Alcaldía de Quito plantean una coalición para apoyar a quien tenga más opciones para ganar.

La mañana de hoy, martes 12 de marzo del 2019, mediante una rueda de prensa, los candidatos Andrés Pasquel de Avanza, Andrés Benavides de Sociedad Patriótica, Edgar Jácome de Adelante Ecuatoriano Adelante y Olivio Sarzosa de Justicia Social anunciaron la creación de la coalición Todo Por Quito para apoyar a una sola candidatura.



Su idea es realizar un encuesta hasta el próximo jueves 14 de marzo de 2019 para que, con esos datos, se apoye a uno de ellos integrantes de la reciente coalición, con la mayor posibilidad de ganar.



Pasquel dijo que el Código de la Democracia no permite declinar candidaturas en este momento, por lo que solo se buscaría anunciar dicho apoyo a uno de los cuatro.



La coalición nació con problemas. Al llamado estaba invitado el candidato Victor Hugo Erazo, de Fuerza Ecuador. Sin embargo, él decidió dar rueda de prensa por cuenta propia. Erazo manifestó que habría favoritismo por una candidatura, en referencia a Paco Moncayo. Para la promoción de esa candidatura, dijo, se estarían utilizando recursos de empresas públicas de la actual Alcaldía.



También dijo que teme la posibilidad de un fraude electoral ya que no se realizará el conteo rápido.



Los cuatro candidatos de la Coalición hicieron la misma denuncia. Sin embargo, solo Pasquel dijo haberla presentado en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Los representantes de Todo Por Quito dijeron que no les preocupa el tiempo que queda antes de los comicios. Su interés, dijo Benavides, es que se trasparenten las elecciones y se respete la decisión de los votantes.