Ramiro Simbaña: ‘Trabajaré con la iniciativa popular’

Ramiro Simbaña Vásconez es el candidato al Gobierno provincial por el partido Fuerza Ecuador (FE), lista 10. El candidato propone crear un banco.

¿Cuál es su principal motivación para aspirar a la Prefectura?

Las bases lo han solicitado. Vengo capitalizando el voto desde que era candidato a concejal y asambleísta. Pichincha merece otro trato.



¿Qué es lo primero que hará una vez que llegue a este puesto?

Lo primero que haré es trabajar con la iniciativa popular. Basado en el artículo 103 de la Constitución, reformar ordenanzas, resoluciones, las mismas que afecten a la población de la provincia.



¿Cuáles, por ejemplo?

Yo estoy tratando de crear fuentes de trabajo en el transporte. Soy proponente de una iniciativa popular en la creación de otra modalidad de taxi denominado taxi convencional compartido o también conocido como taxirruta, en todos los cantones de la provincia.



¿En qué consiste su plan de trabajo?

Tiene cinco ejes: salud, vialidad, turismo y la agricultura.



¿Cómo fomentar el turismo en Pichincha?

Vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Turismo para que hagamos convenios directamente con la empresa pública y privada, para que estas dos se fusionen y haya el turismo comunitario y de los cantones.



¿Qué hará en materia de vialidad?

Vamos a construir un puente desde el peaje de Los Chillos hasta el parque de El Arbolito, con el propósito de descongestionar el tránsito en Quito.



¿Eso no duplicaría competencias que tiene el Municipio?

No. Sinceramente acá corresponde a la Prefectura de Pichincha, porque estamos hablando que va desde el Valle de los Chillos.

¿Cómo piensa llevar adelante su plan, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

Siempre los proyectos que estén a favor de la población de los diferentes cantones nosotros vamos a estar de acuerdo.



¿Qué propone en materia de salud?

Vamos a crear centros de salud en los diferentes cantones de aquí de la provincia de Pichincha, pero unos centros que verdaderamente sean para posteriormente ser unos hospitales.



¿Cómo atenderá al sector rural desde la Prefectura de Pichincha?

Tenemos que enmarcarnos, en primer lugar en la vialidad, que haya acceso hacia los barrios marginados de los diferentes cantones para que así podamos aprovechar el transporte y sacar los productos directamente desde el agricultor hacia el consumidor, y que no haya intermediarios.



¿Plantea algún proyecto de riego?

Aprovechar las cuencas hídricas y subcuencas para el riego de las diferentes áreas agrícolas.



¿Qué hará por la protección al medioambiente de la provincia?

Vamos a actuar siempre enmarcados conforme a derecho, conforme al Cootad (Código Orgánico Territorial).



¿Cómo ayudará a los pequeños productores agrícolas?



Hay que tratar de ayudar a todos los agricultores con créditos que si bien es cierto no son altos, pero sí de 5 000, 10 000 hasta 15 000. Se va a crear un banco para la Prefectura.