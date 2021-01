Candidato Pedro José Freile dice que hay un error en la papeleta presidencial

El candidato presidencial del movimiento Amigo, Pedro José Freile, aseguró a este Diario que enviará la tarde de hoy, miércoles 13 de enero del 2021, una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que considera que hay un error en la papeleta presidencial, pues el logo de su movimiento no es el correcto.

Hoy por la mañana, se organizó un recorrido en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar, que imprime las papeletas electorales para los comicios del 7 de febrero. Allí se ve que en la casilla de Freile están de forma correcta el nombre del movimiento, así como las fotos de la fórmula presidencial, pero el logo en vez de decir Amigo, dice movimiento Mejor.



“Le llamé a la presidenta del Consejo (Diana Atamaint) y me dijo que están tratando de corregir el error que han cometido. No pueden ellos publicar la papeleta con nombres que no son, fotos que no son, con logos que no están legalmente aprobados”, dijo Frelie a este Diario.



“Lo que hemos hecho es primero llamar, a ver si era cierto, porque parecía un meme, una provocación, parecía algo completamente absurdo. Pero sí, efectivamente han estado lanzándose a hacer la impresión con ese error”, aseguró Freile.



“Lo que me han dicho es que al final del día van a solucionar el tema y que nos van a comunicar. Estoy yendo a donde mis abogados para dejar un escrito en el CNE. Esto induce al error y corremos el riesgo de que se anule la papeleta para cualquier propósito”, argumentó.



Por otra parte, Freile pedirá mañana una acción de protección para suspender las elecciones, ya que considera que el proceso comicial del 7 de febrero atenta contra la seguridad sanitaria de las personas.



Por su parte, el analista electoral Esteban Ron explicó que “por el error en el diseño se deberían imprimir nuevamente las papeletas“.



El último dato de papeletas presidenciales impresas era de 6 244 000 papeletas impresas (47% de avance).



Durante el juicio político a Diana Atamaint, en febrero del 2020, dijo que el movimiento Amigo comenzó su inscripción bajo el nombre Mejor EC (que es el logo que aparece en la papeleta presidencial mostrada hoy) y que luego pidieron cambiarlo a su nombre actual, Amigo.

Fuentes del CNE dijeron que se están tomando las medidas pertinentes por parte de la autoridades, y que emitirán un pronunciamiento sobre este hecho.