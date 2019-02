Candidato al Cpccs hace denuncia por construcción de Puerto de Aguas Profundas en Posorja

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carlos Figueroa Figueroa presentó una denuncia ante la Fiscalía y un pedido de examen especial a la Contraloría sobre el contrato de delegación para la construcción y operación del Puerto de Aguas Profundas en Posorja (Guayas).

La denuncia penal por el supuesto tráfico de influencias es en contra de funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quienes autorizaron y negociaron el contrato con la empresa de origen dubaití DP World.



En la denuncia penal, de 29 páginas, se menciona a 24 personas entre funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Presidencia de la República, Senplades y Subsecretaría de Puertos; también a empresarios privados, como Isabel Noboa, directiva de Nobis, y el representante de DP World, Michael Bentkey, quien suscribió el contrato.



En junio del 2016 la firma dubaití recibió una concesión de 50 años por parte del Estado para construir y operar el puerto con una inversión total de USD 1 200 millones; la obra arrancó en julio del 2017 y se calcula que empezará a funcionar en el segundo semestre del 2019.



Figueroa es doctor en medicina y uno de los candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La denuncia penal la presentó el martes 26 de febrero del 2019 y este miércoles entregó un pedido de examen especial a la Contraloría.



Figueroa señaló a este Diario que recién presenta las denuncias porque “tardó tiempo en conseguir la información”. Según Figueroa, el contrato de Posorja se “entregó a dedo”, ya que no se realizó un concurso, lo que supuestamente violó la ley. Dijo que “hubo transferencia de dinero” y afectación ambiental, entre otros temas. Añadió que tal como se firmó el contrato se generaría un monopolio portuario en el país, en desventaja para Manta y Puerto Bolívar.



Pero los puertos de Manabí y El Oro también están operados por grupos privados internacionales, tras los contratos de delegación que se firmaron en el gobierno pasado, y actualmente cumplen sus procesos de inversión.



La empresa DP World no hará un pronunciamiento sobre esta denuncia, consultada por este Diario.



El Consorcio Nobis también respondió que no se rponunciará, ante el pedido de una versión al respecto.



Esta es la segunda demanda que se presenta en menos de un mes sobre la construcción del puerto en Posorja. El 7 de febrero pasado Xavier Flores y Wladimir Tene, presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente por una “mínima diligencia en la protección de la naturaleza”, cuando se otorgó la licencia ambiental a DP World. Pero el 22 de febrero una jueza de Quito rechazó el pedido.