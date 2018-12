José Valencia: Lo más conveniente para Julian Assange es presentarse ante la justicia británica 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller de Ecuador, José Valencia, consideró este jueves, 13 de diciembre del 2018, que la solución más conveniente para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres, es abandonar la legación diplomática y comparecer ante la justicia británica.

"Esperamos que sea una solución que no tome mucho tiempo, que se produzca lo más rápidamente posible, siempre en el marco del respeto al derecho internacional", dijo Valencia durante una entrevista en Pekín.



El Canciller recordó que se cumplen ya seis años y medio de permanencia de Assange encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, lo que consideró "mucho para una persona".



"No hay una posibilidad de solución por parte de Inglaterra porque lo ha dicho muy claramente que no van a otorgarle un salvoconducto ya que ellos no están obligados, no son suscriptores de los convenios sobre asilo diplomático", indicó.



Ante esas opciones de que el australiano se quede por tiempo indeterminado en la legación ecuatoriana o que comparezca ante la justicia británica, Valencia aseguró que la segunda "es la más conveniente para él".



"Por supuesto, nosotros respetaremos sus derechos y esperamos que pueda aquilatar esta alternativa que tiene ante si y pueda tomar una solución adecuada", dijo.

El ministro indicó que Assange está perseguido por la justicia británica por haber roto las condiciones de su libertad provisional y que "él sabe perfectamente que Ecuador no puede hacer nada al respecto".



"Al otorgarle asilo diplomático, Ecuador a lo único que se obliga es a darle garantías dentro de la sede diplomática y es lo que hemos hecho", recalcó.



Assange se encuentra refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012, cuando pidió asilo en la misma al ser requerido por la justicia sueca tras las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, en una causa que ha sido ya archivada.



Aun así, continúa bajo asilo por temor a que, si sale de la legación, pueda ser deportado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales a través de su página de internet Wikileaks.