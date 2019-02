Campaña electoral se inicia sin monitoreo

LEA TAMBIÉN

La campaña electoral para los comicios seccionales y para la elección del Consejo de Participación (Cpccs) se inicia hoy, con procesos inconclusos. Uno de los retrasos importantes se da con la adjudicación del contrato para el monitoreo de la propaganda.

En el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop) el proceso de monitoreo está suspendido. En los documentos adjuntos, para efectuar la subasta inversa, no se detalla el presupuesto referencial para la adjudicación.



Entre las justificaciones de la licitación, las áreas técnicas del CNE advierten que la institución no cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para “soportar” el proceso de monitoreo para la campaña proselitista, que se extenderá hasta el 21 de marzo.



A través de esta licitación, el CNE preveía controlar la propaganda, recabar evidencias del cometimiento de infracciones electorales y obtener reportes diarios y semanales del monitoreo efectuado a cada candidato.

Para la adjudicación del monitoreo se presentaron dos ofertas. Sin embargo, los socios de una de las firmas que postuló constarían como “contratistas incumplidos” en otros procesos contractuales.



Para el monitoreo, la empresa adjudicada debía vigilar la publicidad proselitista en medios nacionales, provinciales y cantonales. En el caso de Galápagos, se hizo una excepción. Solo en esa provincia, la Delegación Provincial del CNE se encargará del seguimiento.



Para las 23 provincias restantes, también se debía reportar “alertas” en el caso de que se cometan 13 tipos de infracciones identificadas por el CNE.

Las infracciones más importantes son la publicidad de entidades públicas sin código de autorización del CNE, ‘spots’ que induzcan a la violencia, videos en los que aparezcan niños o propaganda que use imágenes de una persona que no está candidatizada.



José Cabrera, consejero del CNE, aseguró que el pasado 1 de febrero se solicitó al Sercop levantar la suspensión del proceso, para que se pueda efectuar la subasta. El funcionario recordó que en diciembre pasado ya se “cayó” un primer proceso de licitación. En esa oportunidad, no se calificó a los proveedores.



“Esperamos que hasta el miércoles ya se pueda completar la subasta. Quizás pueda ser antes”, dijo Cabrera.



En cuanto al fondo de promoción electoral, Cabrera señaló que se destinarán aproximadamente USD 35 millones para financiar la campaña de los diferentes candidatos.

Otro proceso inconcluso es la calificación de candidaturas para los comicios seccionales. En principio, se inscribieron 80 281 candidatos para las diferentes dignidades que se elegirán el próximo 24 de marzo.



Este proceso no ha concluido, ya que el Tribunal Contencioso Electoral todavía tiene 21 apelaciones pendientes por resolver. Ayer, ese cuerpo colegiado debía sustanciar seis causas relacionadas a candidaturas. Así lo indicó Joaquín Viteri, presidente del TCE.



El magistrado no descartó que lleguen más apelaciones, incluso una vez iniciada la campaña. Viteri aclaró que todos los aspirantes con objeciones, impugnaciones o apelaciones, no pueden todavía ser considerados como candidatos en firme.



Debido a esta situación, el CNE todavía no puede calcular los montos específicos para la promoción electoral. La razón: ese valor se obtiene entre el número total de candidatos a una dignidad, de acuerdo a cada circunscripción.

Voceros del CNE aseguraron que para la contratación de propaganda, a través del sistema de franjas, solo se tomará en cuenta a las candidaturas que ya estén en firme. Es decir, las que ya superaron todos los recursos de revisión.



Ayer, se tenía previsto que el CNE informe del inicio de la campaña electoral, a través de una cadena nacional, prevista para las 22:00. En el video, se informaría de las prohibiciones para los candidatos.



Además, hasta ayer se debían producir los ‘spots’ y cuñas radiales para promocionar a los 43 candidatos al Cpccs. La empresa adjudicada realizó las grabaciones durante tres días.



Otro tema que quedó pendiente es la posibilidad de incluir a medios digitales para la promoción electoral. El 18 de diciembre pasado, el Pleno del CNE resolvió incluir a estos portales para la promoción. Sin embargo, el consejero Luis Verdesoto acusa al resto de consejeros de “bloquear esta iniciativa”.