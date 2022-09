Tres temas dificultan el acuerdo con México

Los productores bananeros de Tabasco y Chiapas, en México, temen la competencia del producto estrella de Ecuador (foto). Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

EFE

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves 23 de septiembre que hay desacuerdos en los sectores del atún, camarón y banano que impiden concretar el acuerdo de libre comercio con Ecuador. Clave para que nuestro país ingrese a la Alianza del Pacífico.

“En el caso del camarón y el atún, no hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador porque el atún se desarrolla en el sur. Existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de cinco kilos en Ecuador y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano”. Dijo en su rueda de prensa diaria.

Apuesta ecuatoriana

Para Guillermo Lasso, es una prioridad concretar un acuerdo comercial con México. Ya que es el requisito que le falta para convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico. El bloque comercial de Chile, Colombia, México y Perú, lo que también le facilitaría a Ecuador el comercio con Asia-Pacífico.

El Gobierno ecuatoriano ha mencionado en varias ocasiones su aspiración de firmar el acuerdo con el país norteamericano en el transcurso de 2022. Ello con el objetivo de ingresar en la Alianza del Pacífico a fines del 2022 o máximo a inicios del 2023. Sin embargo, las cosas no están ocurriendo acorde con esos planes.

Y aunque el Presidente mexicano ha mostrado disposición para que se concrete el entendimiento binacional, ahora argumentó que “se debe defender a pescadores de México, a las industrias atuneras”. “En eso estamos, buscando acuerdos con el Gobierno de Ecuador, que dicho sea de paso tiene un buen presidente; somos amigos del presidente Lasso, pero en estos temas no ha habido acuerdo”, aseveró.

López Obrador mostró su comprensión a Lasso “porque seguramente hay grupos económicos dedicados a la pesca que le están demandando la apertura por completo del mercado del atún, del camarón”, pero México “también tiene que proteger”.

“Es lo mismo que sucede con el plátano con Ecuador; no hemos llegado a un acuerdo porque tenemos que defender a plataneros de Tabasco, de Chiapas”, añadió.

Meses de negociaciones

Desde finales de mayo, México y Ecuador han sostenido negociaciones para concretar un acuerdo comercial para el camarón y el plátano, a los que ahora se suma el tema del atún. En este impase, el sector pesquero de Ecuador también ha levantado su voz en contra del acuerdo comercial con México al sentirse perjudicado por las condiciones planteadas.

Además, la Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador considera como un “retroceso” que el acuerdo solo contemple exportar a la nación norteamericana pesca de origen cerrado y no de origen flexible.