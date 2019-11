Cámaras de Comercio y de la Construcción presentaron demanda de inconstitucionalidad del anticipo al impuesto a la renta

LEA TAMBIÉN

Luego del archivo del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, las Cámaras de Comercio y de la Construcción de Guayaquil presentaron una demanda de inconstitucionalidad para buscar mediante la vía legal la eliminación del anticipo al impuesto a la renta (IR).

Los gremios entregaron el documento la tarde este lunes 18 de noviembre del 2019, en las oficinas de la Corte Constitucional en Guayaquil.



Pablo Arosemena, presidente de la CCG, dijo que este es “el plan B” en el que ha trabajado el sector desde hace tres meses. “Antes de la emisión del proyecto de ley ya consideramos la demanda, pero luego se la mantuvo en espera porque el articulado incluía este beneficio”, señaló.



El anticipo al IR, según Arosemena, recauda USD 352 millones anuales lo que representa menos del 1,3% del Presupuesto General del Estado. “Este tributo está gravando la operación, más no la renta y quita liquidez al emprendedor pequeño, mediano y grande”, refirió.



En el documento presentado a la Corte, las Cámaras fundamentan la eliminación de este tributo en base a la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde figura el anticipio como un tributo que impone restricciones al derecho de la propiedad.



Luego de la presentación de la demanda, la Corte tiene aproximadamente cuatro meses para emitir un dictamen.



La decisión de las Cámaras se da en el marco en el que el Gobierno anuncia un nuevo proyecto de Ley económico urgente que genera incertidumbre en varios sectores.



El gremio industrial, por ejemplo, afirma que la situación que vive actualmente el país fue porque el articulado no se elaboró y se discutió de manera consensuada.



Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, dijo que el proyecto era perfectible. “Ahora resta, generar consensos previos entre el sector privado y la academia y que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional haga un trabajo más proactivo”, indicó.



Zambrano sugirió, además, que para la elaboración del nuevo proyecto se pueda incluir a representantes del sector privado y de las diferentes bancadas para evitar “sorpresas y nuevas discordancias”.



Los bananeros, en cambio, confían que en el nuevo proyecto continúen las facilidades tributarias para el sector. Richard Salazar, presidente de Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dijo que se debe ratificar lo que ya estaba en la propuesta sobre la disminución y simplificación del Impuesto de Renta Único al Banano.



“Entre hoy y mañana, los gremios que formamos parte del clúster de banano enviaremos un carta para exhortar al Gobierno a incluir de manera puntual este beneficio”, señaló.



Para Patricio Alarcón, presidente de Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el archivo ocurrió porque era una ley que iba a resultar contraproducente para el país.



“El ajuste no se da subiendo impuestos al ciudadano y al sector productivo, sino reduciendo el tamaño del Estado”, refirió.



Del lado del Comité, indicó que estarán pendientes del anuncio del nuevo articulado y se adelanta a decir que tendrá “un carácter recaudatorio”.