Moradores de Calderón intentaron linchar a un hombre en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de moradores de Calderón, parroquia ubicada en el extremo norte de Quito, golpeó y trató de linchar a un hombre. Según los vecinos de ese sector, el hecho se produjo aproximadamente a las 17:00 del sábado 27 de junio del 2020, en la parada 7 de la avenida Geovanni Calles que conduce a Marianas.

La subteniente Yajaira Neto, quien atendió la emergencia, dijo que, según testigos, el agredido tomó un taxi y no quiso pagar la carrera. Por esa situación, él y el conductor del vehículo forcejearon mientras se movilizaban hasta que se accidentaron. En esos momentos, los vecinos salieron de sus viviendas y pensaron que se trataba de un asalto, por lo que agredieron físicamente al pasajero.



El incidente fue registrado en un video que dura 51 segundos. En las imágenes se observa a un hombre sin camiseta golpeado, revolcándose sobre la tierra. Los policías lo rescatan y lo suben a un patrullero. En el ambiente se escuchan las voces de vecinos, quienes reclaman enojados y afirman que el sospechoso tenía un revólver en su poder.



La oficial explicó que el taxista no presentó la denuncia. La razón: no quería que su vehículo sea ingresado a los patios de la Policía Judicial como evidencia, pues se trataba de su herramienta de trabajo. El sospechoso y el conductor tenían golpes superficiales y finalmente se fueron.



Los vecinos del sector refirieron que sí se trató de un intento de asalto. Una aseguró que el sospechoso paró al vehículo amarillo en las inmediaciones de un supermercado de Carapungo y luego trató de asaltarle. El accidente se produjo, aseguró, el momento en que el sospechoso y otras personas trataban de escapar con el carro amarillo.



Persiguieron a los hombres y atraparon a uno de ellos, tras encender las alarmas comunitarias. Luego llegaron los agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron.