Bucaram reacciona tras la muerte de ciudadano israelí; se comunicó con uno de los extranjeros que estaba detenido

El expresidente Abdalá Bucaram mantuvo conversaciones con uno de los ciudadanos israelíes que señalaron haber vendido insumos médicos a su hijo Jacobo Bucaram, hoy investigado y prófugo. El extranjero le habría preguntado a Bucaram si lo quería matar.

"A mí me dijo uno de los israelitas (sic) que los querían matar, y me dijo si no éramos nosotros, yo le dije que era el Gobierno para involucrar a mi familia", escribió este sábado 8 de agosto del 2020 el exmandatario. En su mensaje no señala en qué contexto se dieron los diálogos.



El exmandatario responsabilizó al Gobierno por la muerte de Shy Dahan. Su cuerpo amaneció sin vida en el interior de su celda en la Penitenciaría del Litoral este sábado 8. Él fue detenido a inicios de junio junto con su compatriota Oren Sheinman en Santa Elena con USD 100 000.

Los extranjeros señalaron en su testimonio, que forma parte de un proceso judicial, que habían vendido insumos médicos a Jacobo Bucaram.



Abdalá, en sus publicaciones, pidió seguridad de las Fuerzas Armadas para su esposa y nietos.



El abogado de Sheinmann, Héctor Gabriel Vanegas, confirmó que su cliente está herido. En un mensaje de Twitter dijo que ambos extranjeros sufrieron "un atentado". En su publicación detalla que el viernes se realizó una diligencia que "esclarecía varias redes delictivas y de corrupción en Ecuador".