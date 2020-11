Brote de covid-19 en una boda causa 177 contagios y muerte de seis personas que no asistieron al evento

La celebración de una boda con 55 invitados en un pueblo de Maine, en Estados Unidos provocó varios brotes de covid-19 en la comunidad local, y en otros condados del país norteamericano. Al menos siete personas han fallecido.

En total, 177 casos confirmados de covid-19 han sido vinculados a la celebración del matrimonio, según la investigación realizada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).



La fiesta se realizó el pasado 7 de agosto del 2020 con la asistencia de 55 invitados más el personal de local. El Centro de Maine para el Control y la Prevención de Enfermedades (MeCDC) investigó un brote de covid-19 relacionado a la boda, el informe indicó que se había superado el aforo de 50 personas en un mismo lugar, los invitados no usaron mascarilla y tampoco respetaron el distanciamiento social, según La Vanguardia.



La celebración se llevó a cabo en un establecimiento hotelero que tenía un restaurante adjunto y cuatro áreas de comedor, incluida la sala de celebraciones, la sala de desayunos, el bar y una terraza abierta. Los invitados se sentaron en el interior de la sala de celebraciones, que tenía 10 mesas, con 4 a 6 invitados sentados alrededor de cada mesa.



El personal del establecimiento realizó controles de temperatura y se cumplió con las medidas de información y bioseguridad que debían mantener los asistentes, pero los invitados no acataron las normas y tampoco el personal hizo cumplir los requisitos, según el informe del MeCDC, mencionado en El Mundo.



Según la investigación del CDC, luego de informes sobre casos de covid-19 positivos y que se confirmó que asistieron a la boda comenzaron la investigación del brote.



Además del brote en la comunidad de Maine, la transmisión secundaria y terciaria provocó brotes de covid-19 en una residencia situada a 160 kilómetros de distancia y en una prisión a más de 300 kilómetros del lugar en el que se celebró el matrimonio.



El CDC concluyó que ese invitado, no se sabe si del novio o de la novia, contagió a otros 27 invitados y a tres trabajadores del restaurante, y que el brote terminó por alcanzar a 177 personas, con el trágico balance de siete fallecidos, de los cuales solo uno había sido invitado a la boda.