Indignación en Brasil tras absolución de empresario del fútbol acusado de violar a joven influencer

Una serie de protestas comenzaron a ser convocadas este martes 3 de noviembre del 2020 en Brasil después de que un empresario del fútbol brasileño, acusado de violación a una joven influencer, fue absuelto porque la Justicia consideró que no hubo "dolo", es decir, intención de cometer el delito.

La decisión fue determinada por la Justicia a mediados de septiembre de este año en un proceso que se realizó bajo secreto de sumario, pero este martes, el sitio de noticias The Intercept divulgó imágenes exclusivas del juicio y de la forma cómo fue tratada la joven en el proceso, algo que hasta magistrados de la Corte Suprema han calificado de "aterrador".



Los hechos se refieren a una denuncia de violación interpuesta por Mariana Ferrer, una influencer de 23 años, que asegura haber sido abusada sexualmente por el empresario André de Camargo Aranha en diciembre de 2018 durante una fiesta en Florianápolis (sur).



El primer fiscal que llevó el caso señaló al acusado como culpable de "violación a vulnerable", una decisión que fue derrumbada tras un recurso interpuesto por la defensa.



Al retomarse el caso hubo cambio de fiscal y el nuevo acusador determinó que no hubo forma de comprobar que Ferrer no estaba en condiciones de consentir el acto sexual y por lo tanto, según el fiscal, no hubo "intención" de violación.



Así las cosas, de acuerdo con The Intercept, que tuvo acceso a la sentencia, el empresario fue acusado de "violación culposa", un crimen que no está previsto en la legislación brasileña y, como no existe, fue absuelto de los cargos.



Según las imágenes reveladas por The Intercept, la joven fue tachada de mentirosa y humillada por el abogado defensor, como reconoció el propio magistrado del Supremo Gilmar Mendes en un mensaje publicado este martes en sus redes sociales.



Asimismo, reveló fotografías que calificó de "ginecológicas" y que no tenían relación con el proceso, pues fueron realizadas años antes, cuando Ferrer se desempeñaba como modelo.



Durante el proceso, la joven llegó a pedir clemencia al juez. "Excelencia, le pido respeto, ni siquiera a los acusados se les trata como a mí, por el amor de Dios", dijo.



Las imágenes que revelaron los detalles del juicio fueron calificadas por el magistrado Mendes de "aterradoras".



"Las escenas de la audiencia de Mariana Ferrer son aterradoras. La justicia debe ser un instrumento de acogida, nunca de tortura y humillación. Los órganos de corrección deben determinar la responsabilidad de los agentes involucrados, incluidos los que no actuaron", señaló.



El veredicto del juicio y la crudeza con la que fue tratada la joven levantaron ampolla en el país e inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la joven influencer, al tiempo que fueron convocadas protestas para los próximos días.



Bajo el hashtag #nojento (asqueroso), que se volvió tendencia, ciudadanos, gente de la farándula, políticos y hasta equipos de fútbol como el Flamengo, el Sao Paulo y el Vasco da Gama reaccionaron contra la decisión del juez.



"#violaciónCulposaNoExiste. Justicia para todas las mujeres" publicó el Flamengo en las redes sociales.

#EstuproCulposoNãoExiste



Justiça para todas as mulheres.



Se você foi vítima de violência, procure ajuda e denuncie!



Ligue 180 ou vá à Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima. — Flamengo (@Flamengo) November 3, 2020



"Mariana Ferrer, admiro su coraje de una forma que usted ni se imagina #justiciapormariferrer", escribió la cantante Anitta.

Mariana Ferrer eu admiro sua coragem de uma forma que você nem imagina #justicapormariferrer — Anitta (@Anitta) November 3, 2020



Más de 2,6 millones de firmas respaldan una petición en la plataforma "Change.org" en la que se exige justicia para la influencer.