Johnson promete nueva propuesta sobre el Brexit pero la UE se muestra escéptica

El primer ministro Boris Johnson prometió el martes 1 de octubre del 2019 hacer “muy pronto” nuevas propuestas sobre el Brexit a Bruselas, pero tras tres años de un proceso caótico los responsables europeos no salen de su escepticismo a un mes de la fecha fatídica.

“Vamos a hacer una muy buena oferta, vamos a hacerla formalmente muy pronto”, declaró Johnson a la radio BBC desde Mánchester, en el norte de Inglaterra, donde se celebra el tercer día del congreso anual de su Partido Conservador. Según algunos medios la nueva propuesta podría presentarse este jueves.



El Reino Unido decidió en 2016 por referéndum, con 52% de los votos, poner fin a más de 45 años de pertenencia a la Unión Europea.



Su salida del bloque estaba prevista para el pasado marzo, pero ante el tozudo rechazo del parlamento británico al acuerdo difícilmente negociado por la anterior primera ministra, la conservadora Theresa May, la fecha fue aplazada dos veces, hasta el 31 de octubre.



El carismático y controvertido Johnson, que llegó al poder a finales de julio al reemplazar a May como líder del Partido Conservador, quiere renegociar con la UE el punto más conflictivo del texto: la denominada “ salvaguarda irlandesa ” o cómo evitar una nueva frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro de la UE.



Su objetivo es preservar el frágil acuerdo de paz del Viernes Santo que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en Irlanda del Norte, pero Londres y Bruselas no se ponen de acuerdo sobre el modo de conseguirlo.

Irlanda pide una “oferta seria”



El martes se filtraron a los medios varias versiones de las propuestas que habría hecho el equipo de Johnson.



Según una de ellas, el ejecutivo británico contempla realizar los controles aduaneros a varios kilómetros de la línea fronteriza. Las mercancías transportadas de un lado al otro se controlarían en tiempo real mediante dispositivos de seguimiento colocados en los camiones, explicó la radiotelevisión pública irlandesa RTE.



La idea fue inmediatamente rechazada por el vice primer ministro irlandés, Simon Coveney, quien pidió a Londres que haga una “oferta seria”.



Johnson declaró sin embargo a la BBC que lo publicado “no es exacto” y desmintió que su plan incluya “centros aduaneros descentralizados”.



Y, sin querer entrar en detalles, adelantó que su propuesta prevé “ un territorio único para la agricultura, las industrias agroalimentarias, sanitarias y fitosanitarias, lo que constituye una concesión importante del gobierno británico ” .



Reiteró asimismo su determinación a llevar a cabo el Brexit el 31 de octubre, incluso si no hay acuerdo.



“Johnson simplemente no aprende”



Para impedir una salida brutal del bloque, que según informes del propio gobierno provocaría escasez de alimentos frescos y medicamentos y podría ocasionar violentos disturbios, el Parlamento aprobó de urgencia en septiembre una ley que obliga al primer ministro a pedir otra prórroga a la UE si, tras la cumbre europea del 17 y 18 de octubre, no ha logrado un acuerdo con los 27 que debería aún ser aprobado por los diputados.



Sin explicar cómo, Johnson asegura que no lo hará.



Los contactos entre Londres y Bruselas se intensificaron en las últimas semanas, pero los responsables europeos afirman no haber recibido propuestas susceptibles de desembocar en un acuerdo. Y algunos especulan que Johnson busca el fracaso de la negociación para justificar un Brexit brutal.



“No hemos recibido ninguna propuesta del Reino Unido”, dijo una fuente en Bruselas. “Estamos dispuestos a examinar propuestas viables que cumplan con todos los objetivos de la salvaguarda”, dijo otra.



El diputado alemán Norbert Rottgen, presidente del comité de relaciones exteriores del Bundestag, fue más directo: “Johnson simplemente no aprende”, tuiteó.



“Sus últimos planes para el Brexit no son serios y vulneran la ley. Quiere pedir que no se amplíe el plazo y propone una salvaguarda que es en realidad una frontera dura”, agregó, al tiempo que llamaba a la UE a “ decidir un largo aplazamiento ” del Brexit.