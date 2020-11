642 bomberos trabajaron en la zona del siniestro en Durán; todavía no se conocen las causas del incendio 

Maquinaria pesada remueve los cerros de escombros para localizar los focos calientes y apagarlos con agua. Casi 72 horas después de iniciado el fuego, en la industria cartonera en Durán, todavía se observan las nubes de humo que salen en medio de un panorama desolador.

Retroexcavadoras meten sus brazos gigantes entre las piezas de papel quemado y estructura metálica retorcida. Mientras los bomberos con las motobombas, ubicadas a los costados de la planta industrial y de la bodega incendiadas, están listos para mandar chorros de agua y apagar por completo el fuego interno.



El incendio que comenzó a las 20:25 del lunes 2 de noviembre de 2020 está controlado y no hay riesgo de que vuelva a reactivarse el fuego. Eso explicó Wilson Gómez, coordinador Zonal 5-8 del sistema integrado ECU 911, a este Diario la tarde de este jueves 5 de noviembre.



“El incendio está controlado porque por las dimensiones ya no va a poder crecer ni desarrollarse más; que esté totalmente apagado es un proceso distinto y depende de la capacidad de maquinaria que esté trabajando en simultáneo, dividir las cargas calientes internas y apagarlas”, dijo.



Por la cantidad de material que se quemó, siempre hay residuos en la parte de abajo con altas temperaturas y que por más que las motobombas lancen agua no se lograr refrescar. El uso de retroexcavadoras, con brazos largos, sirven para proteger al conductor y separar el material caliente. Así se logra cubrir los espacios que no están apagados por completo.



¿Cuánto tiempo puede demorar? Gómez responde que eso dependerá de la cantidad de unidades trabajando en simultáneo. Actualmente la presencia de bomberos en la zona del siniestro se ha reducido. Se mantiene el Cuerpo de Bomberos de Durán, con la maquinaria, y con el apoyo de equipos bomberiles de los cantones Santa Elena y Jujan.

Según Gómez, no se puede establecer cuánto tiempo más tardarían en terminar las tareas. Inicialmente los comandantes de bomberos habían señalado que entre cuatro y cinco días demorarían para poder apagar completamente el fuego.



Dijo que hace más de un mes hubo un incendio de dos días de otra industria cartonera, en el cantón Marcelino Maridueña (Guayas), y ese incendio aportó con experiencia para atender de manera eficiente la emergencia en Durán. En ese caso, la cantidad de materia prima era significativamente menor y estaba distribuida de tal forma que permitió las tareas de los bomberos. En cambio, en Procarsa había hasta tres pisos de bobinas de papel, además del viento que corría con fuerza, reavivó el fuego constantemente.



En total para atender los dos sitios del incendio en Durán se desplegaron 642 bomberos en turnos rotativos de los 15 Cuerpos de Bomberos que llegaron de varios cantones de Guayas y de otras provincias como Los Ríos y Santa Elena. El mayor número llegó de Guayaquil.



También asistió personal de la Corporación Eléctrica, la asociación de tanqueros del cantón y de Guayaquil, de la Prefectura del Guayas, y otros organismos de socorro para atender el incendio de proporciones que alarmó a la zona industrial, ubicada en el kilómetro 6,5 de la vía Durán-Tambo.



Gómez señaló que de manera coordinada se articuló el abastecimiento del agua.



Empresas públicas y privadas también donaron alimentos para el personal que estaba en las tareas de apagar el incendio.



El coordinador del ECU 911 señaló que todavía no hay un balance de la afectación del incendio, ya que dependerá de la información que proporcione Productora Cartora SA (Procarsa), dueña de las instalaciones. Pero principalmente, dijo, se quemaron las bodegas de bobinas de papel y la estructura metálica que se destruyó en la planta industrial. Tampoco tiene detalles de la maquinaria que se afectó.



El ECU 911 no tiene reportes de viviendas afectadas de las dos urbanizaciones que están cerca de la fábrica, Brisas de Santay y Brisas de Procarsa.



¿Se conocen las causas del incendio?



Eduardo Quimí, director de Riesgos del Municipio de Durán, informó a este Diario que todavía no se conocen las causas del incendio y que contaminó a un segundo sitio, que fue una bodega de bobinas de papel.



Eso se establecerá en una investigación forense del Cuerpo de Bomberos y otras entidades.



“La causa del incendio tiene que establecerse en una investigación y no se ha hecho. La prioridad es apagar completamente los focos de fuego”.



Además, informó que la industria sí contaba con los permisos respectivos en la planta industrial donde comenzó el incendio, pero no precisó sobre la bodega al aire libre.



Informó que en otras empresas vecinas no se han registrado incidentes, una vez que se dio la alerta a los equipos contra incendios y seguridad industrial que tienen las fábricas.



En la zona industrial de Durán están instaladas 200 empresas, entre pequeñas y grandes, y todas han laborado, según Quimí. Solo 6 o 7 tuvieron que usar vías alternas para ingresar materia prima y personal para operar.



Recordó que las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal es que las empresas trabajen con 50% de aforo del personal, como parte de las medidas de bioseguridad establecidas por la pandemia del covid-19.



Explicó que se realizan evaluaciones cada dos o tres horas en la zona del siniestro. “Esperábamos terminar las labores a las 3 de la tarde, pero hay pequeños focos que hacen que se siga emitiendo humo”, dijo la tarde de este jueves 5 de noviembre.



Según Quimí, personal de Procarsa con su maquinaria está desalojando los escombros en la planta industrial donde se generó el primer incendio.



Los datos recabados por el Municipio señalan que 10 familias se retiraron a casas de parientes, como no hubo afectación directa en las viviendas, retornaron.



Quimí dijo se hicieron visitas médicas a domicilios, con brigadas del Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja, para atender a personas que presentaron afecciones en vías respiratorias y garganta. También se atendió a bomberos quienes tuvieron molestias en los ojos.



Todavía no existe un informe de afectaciones a los habitantes del sector.



En tanto, la vía Durán-Tambo estará cerrada total o parcialmente, según las necesidades para las tareas de los bomberos y el ingreso y salida de la maquinaria pesada.