Jefe de Bomberos dice que aluvión en El Pinar es un fenómeno 'de la naturaleza'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito,Esteban Cárdenas, dijo a las 08:28 de este sábado 23 de marzo del 2019 que el aluvión en El Pinar Alto se dio por un "fenómeno de la naturaleza". Las autoridades hicieron dos sobrevuelos en la aeronave de los casacas rojas en la zona afectada en el noroccidente de Quito.

El capitán Cárdenas aseguró que tras los sobrevuelos realizados a las 06:45 de este sábado "se pudo determinar que en la parte boscosa de las ladera del Pichincha se produjeron tres deslizamientos de tierra, los cuales ocurrieron en el cauce natural de la quebrada que tiene ese sector".

Personal de rescate y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ayudan a remover los escombros, tras el aluvión en El Pinar Alto. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



Los deslizamientos ocasionaron una "gran concentración de vegetación boscosa y lodo que descendió para que se taponara en la parte alta".

En un informe emitido pasadas las 21:00 del viernes, el alcalde Mauricio Rodas dijo que 14 viviendas resultaron afectadas por el aluvión. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



Según el Jefe de los Bomberos, ese taponamiento se desbordó con las lluvias registradas la tarde del viernes 22 de marzo. "La gran cantidad de agua que produjo esa precipitación hizo que este taponamiento de manera brusca desbordara y bajara con todo este material hasta descender a las partes más bajas".

En el lugar afectado, el lodo y maleza cubrieron el sector de El Pinar Alto. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



Las autoridades sostienen que "en los sitios donde se producen los taponamientos no existen asentamientos, no existe tala ilegal de árboles, no existen escombros, ni botaderos de basura. El fenómeno producido es es estrictamente de la naturaleza", dijo el oficial Cárdenas.