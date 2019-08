Bolsonaro nombra a militares en comisión sobre asesinatos en la dictadura de Brasil

LEA TAMBIÉN

El presidente Jair Bolsonaro designó este jueves 1 de agosto de 2019 a militares y a diputados de su partido (PSL) en una comisión que investiga las muertes y desapariciones durante la dictadura en Brasil (1964-1985) y justificó esos cambios alegando que ahora el gobierno es de “derecha”.

Bolsonaro autorizó la sustitución de cuatro de los siete miembros de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos (CEMDP) del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, en una semana en la que arremetió varias veces contra informaciones oficiales sobre los desaparecidos en el periodo militar.



“El motivo (de la decisión) es que cambió el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derecha, punto final”, dijo el excapitán del Ejército a periodistas, luego de que su decreto fuera publicado en el diario oficial.



El colegiado ministerial será liderado por Marco Pereira de Carvalho, abogado afiliado al Partido Social Liberal (PSL), a quien acompañarán el coronel retirado Weslei Antônio Maretti, el oficial del Ejército Vital Lima Santos y un diputado del PSL, Filipe Barros.



La exlíder del colegiado, Eugenia Augusta Gonzaga, denunció una medida de represalias contra la CEMDP, por decisiones como la de reconocer que el militante estudiantil Fernando Santa Cruz murió durante la dictadura de forma violenta y “causada por el Estado brasileño”.



“Esa destitución, sí, fue una respuesta a nuestros pronunciamientos en defensa de los derechos de la familia Santa Cruz y todos los familiares de exmiembros de movimientos de izquierda”, explicó en rueda de prensa en Sao Paulo.



Bolsonaro negó el lunes la veracidad de la versión oficial sobre la desaparición de Santa Cruz, padre del actual presidente del colegio de abogados de Brasil (OAB), e insinuó que este fue víctima de un ajuste de cuentas dentro del grupo armado Acción Popular al que pertenecía.



“Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo su papá desapareció en el período militar, le cuento. No va a querer oír la verdad. Se lo cuento”, dijo el jefe de Estado, una declaración que causó malestar e indignación, incluso entre sus propios aliados.



Cambios programados



Gonzaga advirtió de las consecuencias de la decisión. “Lamento mucho lo que pasó. No por mí, porque ya venía enfrentando muchas dificultades para mantener la actuación de la Comisión desde el inicio del año, pero lo siento por los familiares”, dijo.



El Ministerio de Derechos Humanos negó que esos cambios estuviesen relacionados con las polémicas de estos últimos días, en las que Bolsonaro cuestionó la veracidad de informes oficiales sobre crímenes cometidos por el régimen militar.



“A pesar de que (esos cambios) se realizan ahora, fueron solicitados el 28 de mayo”, con el objetivo de “mejorar los trabajos” y “acelerar” los procesos para que los familiares de desaparecidos “tengan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos”, sostuvo el ministerio.



La CEMDP, creada en 1995, tiene entre sus objetivos “localizar los cuerpos” e “identificar a las personas muertas o desaparecidas” o que hayan “fallecido por causas no naturales en dependencias policiales” antes de la ley de amnistía de 1979.



Este colegiado trató 480 pedidos de identificación e indemnización



Bolsonaro, que nunca escondió sus simpatías por el régimen militar, cuestionó el martes los informes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, un organismo oficial), que en 2014 concluyó que la dictadura es responsable de 434 asesinatos y desapariciones y de cientos de casos de detenciones arbitrarias y torturas.



“¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!”, la expresidenta izquierdista destituida en 2016, declaró el jefe de estado.