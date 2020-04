Presidenta de Bolivia insta al ayuno y la oración frente al coronavirus

LEA TAMBIÉN

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, llamó para este martes 28 de abril del 2002 a una jornada de “ayuno y oración” frente a la pandemia del coronavirus, que ha matado hasta ahora a 53 de sus compatriotas e infectado a más de mil.

En un mensaje que se difunde desde el lunes 27 de abril del 2020 en la televisión, la mandataria de derecha llamó a los bolivianos a cumplir “un día de ayuno y oración en familia”.



“Hermanos bolivianos, hoy quiero enviarles un mensaje de fe, porque para Dios nada es imposible y estando con él, vamos a vencer esta pandemia”, agregó Áñez, quien pertenece a una congregación protestante.



Áñez, que debe decidir con su gabinete si prolonga o no el confinamiento nacional que rige hasta el 30 de abril, citó en su mensaje un pasaje bíblico: “Yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo”.



El expresidente Eduardo Rodríguez-Veltzé 2005-2006) criticó este llamado. “Los rezos y bendiciones colectivas conllevan riesgo”, sostuvo.



El exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) , candidato a las elecciones generales de este año, no se refirió directamente al llamado, pero criticó que “ el gobierno está haciendo muy pocas pruebas de coronavirus, por lo que no tenemos información precisa de la curva de contagio ” .



El jefe nacional de epidemiología, Virgilio Prieto, admitió la semana pasada que “al momento estamos haciendo más de 100 pruebas laboratoriales por día”, una cantidad considerada insuficiente. Chile realiza un promedio de 800 muestras diarias.



Las redes sociales se inundaron de mensajes contrarios y a favor de la iniciativa de la mandataria.