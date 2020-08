Biden acepta la candidatura a la Presidencia con un discurso emotivo

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente Joe Biden ofreció un emotivo discurso de aceptación a la candidatura demócrata para la Presidencia de Estados Unidos. Este 20 de agosto del 2020, se cumplió con la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata. Y esta era su noche.

Amigos, colaboradores, colegas, familiares, entre otros, resaltaron sus virtudes de padre de familia, amigo, político. Es, afirman, alguien que sabe lo que es la empatía, que ha conocido el sufrimiento, un hombre que permitió que los demócratas se abrieran espacio en el republicano estado de Delaware. Se habló de un hombre que, afrimaban, siempre contesta el teléfono, incluso cuando era vicepresidente de Barack Obama.



Bernie Sanders, su rival en las primarias, sostuvo que "esta es la elección más importante de la historia moderna. Biden tiene una naturaleza empática, honesta y decente. En este particular momento -¡Mi Dios! - eso es algo que este país necesita. Y todos -progresistas, moderados y conservadores- deben unirse para derrotar a este Presidente”



Había expectativa por su discurso. La víspera, Kamala Harris, fue elogiada por sus palabras al aceptar la candidatura a vicepresidente. Y Biden no fue menos. Se mostró como un hombre que tiene un plan para sacar adelante al país ante lo que él consideró las cuatro grandes crisis históricas que afectan en un mismo momento a Estados Unidos: la sanitaria, la económica, la violencia racial y el cambio climático.



“La pregunta es: ¿estamos listos para enfrentarlas? Debemos estar listos. Toda elección es importante, pero esta tiene más consecuencias. América está en un punto de inflexión (…) Podemos escoger un camino de división o de unión, de oscuridad o de luz (…) de tener la posibilidad de curarnos, de la esperanza…”



Se presentó como el presidente de los hechos: “es el peor performance de cualquier país en el mundo. Más de 10 millones perderán su seguro médico. Y si lo reeligen (a Trump), va a haber más casos, las empresas familiares caerán y el 1% de los más ricos serán el beneficiado” por las medidas tomadas por el actual Mandatario.



“Nuestro actual Presidente falló en lo básico: protegernos, proteger América y eso es imperdonable. Como presidente haré una promesa: proteger el país sin excepción todo el tiempo”.



Fue emotivo y sobrio. En un momento, quiso comunicarse con cada uno de los que han perdido algún cercano por la pandemia del coronavirus. “Conozco esos dolores. Es como si le chuparan el alma”, dijo.



“Aquí comienza el fin de la oscuridad para la nación. Y esta es una batalla que ganaremos y lo haremos juntos”, finalizó.



Casi media hora después, en el denominado Democratic National Convention After Party, se unió a la transmisión por video conferencia. Dijo sentirse orgulloso, y brindó con los jóvenes que participaban de la sesión con uno de sus mayores vicios: un helado.