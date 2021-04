Joe Biden pide calma tras la muerte de un joven afroamericano por disparos de  una policía

El presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó este lunes 12 de abril del 2021 la "trágica" muerte del afroamericano Daunte Wright por disparos de una agente de Policía cerca de Mineápolis (Minesota, EE.UU.), pero llamó a la calma y a evitar la "violencia" en las protestas por el incidente.

El mandatario pidió asimismo "esperar a ver lo que diga la investigación completa" sobre lo ocurrido, aunque aseguró que había visto el video del suceso y es "bastante explícito".



"Es algo trágico lo que ha ocurrido", dijo Biden en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, en referencia a la muerte de Wright, de 20 años y que no estaba armado, durante una parada de tráfico el domingo 11 de abril.



"La cuestión es si esto era un accidente o algo intencional. Eso está por ver", afirmó.



Biden se pronunció así a pesar de que, unos minutos antes, la Policía local había descrito el incidente como una "descarga accidental" por parte de la agente blanca, que quería usar una pistola eléctrica conocida como "taser" para inmovilizarlo, pero se confundió y disparó con su arma de fuego.



Subrayó que no hay "absolutamente ninguna justificación para la violencia" en las protestas por lo sucedido, que el domingo derivaron en el lanzamiento de rocas y otros objetos contra el Departamento de Policía de Brooklyn Center.



"Las protestas pacíficas son comprensibles. Y sabemos que la ira, el dolor y el trauma que existen en esos entornos entre la comunidad negra son reales, serios y tienen consecuencias. Pero eso no justifica la violencia", insistió el presidente.



"Deberíamos escuchar a la madre de Daunte, que está pidiendo paz y calma", agregó.



Para dispersar a los manifestantes el domingo, la Policía usó gas lacrimógeno y balas de goma, mientras que las autoridades decretaron el toque de queda.



En una rueda de prensa este lunes, las autoridades locales mostraron un video del suceso en el que se ve cómo tres agentes se aproximan al vehículo de Wright, uno de ellos intenta esposarle, pero Wright se resiste.



Entonces, como se ve en el video, empieza un forcejeo y, entonces, la policía saca su pistola y grita a modo de aviso: "¡taser! ¡taser! ¡taser!". Después se oye un disparo, y entonces la agente exclama con sorpresa: "Le he disparado".



Los policías aseguran que pararon el vehículo porque no tenía algunos papeles en regla, pidieron la identificación a Wright y se dieron cuenta de que tenía una orden de arresto pendiente, por lo que intentaron detenerlo. Fue entonces cuando el hombre intentó volver a meterse en el vehículo y recibió un impacto de bala.



El suceso ha avivado las tensiones en Mineápolis, que ya estaban a flor de piel debido al juicio contra el expolicía blanco Derek Chauvin por la muerte del afroamericano George Floyd, grabada en un video que el año pasado dio la vuelta al mundo y espoleó protestas históricas contra la brutalidad policial y el racismo.