Bebé habría sufrido graves quemaduras en una termocuna del hospital de Riobamba

Un bebé recién nacido habría sufrido graves quemaduras mientras se encontraba en una termocuna en el Hospital Provincial General Docente Riobamba. Su familia espera una explicación por parte de la casa de salud pública.

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La termocuna habría tenido elevada la temperatura

Sus padres denuncian que su bebé presenta múltiples lesiones que aparecieron después que la menor fuera colocada en una termocuna en el Hospital Provincial General Docente Riobamba.

Según Los Andes, diario que visibilizó el caso, la menor nació el 19 de agosto de 2026. Tras su nacimiento fue llevada por un interno de medicina para ser vestida y colocadaposteriormente en la termocuna. La madre relató al medio que la bebé habría sido dejado en la máquina por algunos minutos y sin observación médica.

Enseguida la bebé habría comenzado a presentar varias lesiones en su pequeño cuerpo. Un médico les habría explicado que la temperatura de la termocuna se había elevado.

La familia afirma que la menor presentó ampollas y lesiones en rostro, brazos, manos, nariz y uno de los talones, además de un hematoma en una de sus manos. Las mismas que habrían sido consideradas quemaduras de tercer grado.

Daños en la bebé recién nacida

Sus padres se muestran preocupados por las secuelas que han quedado en su bebé, además temen que tenga afectaciones en la zona ocular y nervios.

En el informe de alta de la menor, el 24 de agosto, se habría dado un diagnóstico relacionado con pénfigo, que según Mayor Clinic, es un grupo de enfermedades autoinmunitarias crónicas en las que el sistema inmunitario ataca por error a las proteínas sanas de la piel y las mucosas, provocando la formación de ampollas dolorosas, erosiones y úlceras.

Esta caso deberá ser investigado por las autoridades mediante informes médicos y documentación oficial. Hasta el momento el hospital no ha emitido un comunicado rindiendo su versión sobre el caso.

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