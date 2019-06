Una mujer casi pierde a su bebé por un beso que pudo ser mortal

LEA TAMBIÉN

Ashleigh White vivió una pesadilla con su bebé debido a un beso. Su hijo estuvo al borde de la muerte debido al contagio de un herpes simple de tipo 1 (HSV1), contó la mujer a la cadena británica BBC.

Un virus, que es común y corriente en adultos, únicamente produce ampollas en la boca que desaparecen al cabo de una semana. Sin embargo, puede generar lesiones graves en los bebés e, inclusive, causarles la muerte. Según el reporte difundido en la BBC el 14 de junio del 2019, la complicación se debe a que el sistema inmunológico de los neonatos está mucho menos desarrollado a esas edades.



Para los bebés, recibir un beso cuando alguien porta el virus, puede tener un desenlace fatal. De allí que a la enfermedad también se la conoce como "el beso de la muerte". En el caso de White, la mujer identificó los síntomas en su hijo cuando el pequeño tenía apenas un mes de nacido.



"Su ojo comenzó a hincharse y a formar un poco de costra. Y unos días después aparecieron ampollas, así que lo llevamos al pediatra, quien nos remitió directamente al hospital", narró la mujer en la entrevista. Su caso se difundió después de que la madre contara su historia en la red social Facebook.



Aunque los médicos inicialmente no diagnosticaron al pequeño con herpes neonatal, la madre buscó información sobre los síntomas y encontró datos similares a su caso a través de Internet. La mujer informó a los doctores y, así, los galenos pudieron tener un diagnóstico más claro.



La mujer contó que su hijo pasó alrededor de dos meses y medio en el hospital. Para tratarlo, los médicos le hicieron un tratamiento de alrededor de dos semanas con un medicamento antiviral.



Los médicos recomiendan a los padres que, durante el primer mes de vida del bebé, se evite acudir a lugares de llegada masiva de personas y tratar de que el pequeño no tenga contacto directo con mucha gente, pues el sistema inmunológico aún es débil y no puede defenderse de una posible infección.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el herpes neonatal es una enfermedad rara que se presenta en 10 de cada 100 000 nacimientos en el mundo.