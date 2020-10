Una bebé recién nacida fue abandonada en Italia tras resultar positiva a covid-19; Policía inició investigación

LEA TAMBIÉN

Una mujer que llevó a su hija recién nacida al hospital infantil de Palermo (sur de Italia) para hacerle una prueba de covid-19 no volvió a recogerla tras su resultado positivo, según informa la prensa local.

La madre acudió con la pequeña, que no se encontraba bien, en brazos al hospital de la capital siciliana. El personal médico se hizo cargo de la niña y las pruebas detectaron que era positiva al coronavirus.



Siguiendo el protocolo de aislamiento se la ingresó en el centro, y desde entonces no se supo más de su madre.



"El personal médico intentó durante días contactar con la madre", explica a la prensa la doctora Marilù Furnari, de la gerencia sanitaria del hospital Di Cristina.



"Pero no pudimos localizarla. En ese momento alertamos a la policía del posible abandono de la niña", añadió.



La policía se hace cargo de la investigación, y repasa las imágenes que captaron las cámaras de la sala de urgencias, los documentos del alta y los testimonios del personal que entró en contacto con ellas.



Hasta 20 niños han sido hospitalizados por coronavirus en la sala de enfermedades infecciosas del Di Cristina, 17 de ellos este mismo mes, tras la reapertura de las escuelas en gran parte del país el 14 de septiembre.



"Sólo cuatro tienen alguna complicación, los demás están bien y serán dados de alta en cuanto den negativo" aclaró Furnari, siendo la recién nacida de las que se encuentran mejor.