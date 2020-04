Posiciones divididas entre bancadas sobre eliminación de asignación a promoción electoral

LEA TAMBIÉN

En la Asamblea Nacional, las bancadas coinciden en que hay que reducir gastos teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica por el covid-19. Sin embrago, hay criterios divididos acerca de eliminar la asignación para la promoción de los candidatos de los comicios del 2021.

La Ley económica urgente de apoyo Humanitario enviada por el Ejecutivo plantea una disposición transitoria en la que se establece eliminar “cualquier asignación a publicidad y promoción electoral” para el proceso del próximo año.



Ximena Peña, asambleísta del bloque oficialista, señaló que este es un planteamiento demagógico ya que la Constitución es clara en el sentido de que no se pueden hacer cambios en materia electoral un año antes de las elecciones.



“El única mecanismo para viabilizar esa propuesta es un cambio en la Constitución. En este momento no podemos hacer aquello”, manifestó la coordinadora del bloque de Alianza País.



Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) y el bloque de Creo en la Asamblea, coinciden en que es una medida que puede tomarse para que esos recursos se destinen al presupuesto del Estado para atender la emergencia sanitaria.



Pascual del Cioppo, presidente Nacional del PSC, indicó que su partido estaría de acuerdo con que por esta vez esos recursos se reintegren al presupuesto general del Estado, “siempre y cuando sea para cubrir déficit de la emergencia sanitaria o en sueldos de médicos, Fuerzas Armadas o policías”, así como en lo relacionado a hospitales.



Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, señaló que su movimiento no solo está de acuerdo con la iniciativa sino que también han planteado devolver el fondo partidario que les corresponde como organización política.



Pachala dijo que en estos momentos son más importantes los hechos que el Derecho y se requiere de ser prácticos. “El que quiere ser candidato que sea con sus propios recursos pero no con la plata del Estado”, manifestó.



Eddy Peñafiel, de Pachakutik, manifestó que durante la tarde de hoy mantendrán una reunión para analizar las propuestas envidas por el Ejecutivo. Sin embargo, su criterio es que todos deben aportar en esta crisis y se deben eliminar los gastos incensarios.



El bloque correísta de la Asamblea creen que el artículo en mención está mal hecho. Juan Cristóbal Lloret, coordinador de esa bancada, dijo que se debe buscar el mecanismo para que exista la difusión de los programas de los candidatos.



Lloret señaló como una opción el que la difusión se haga de manera gratuita por parte de los medios de comunicación. Además indicó que no se puede eliminar esa asignación porque se corre el riesgo de que solo obtengan promoción los candidatos que tienen recursos.



En el artículo se plantea como opción que los candidatos expongan sus planes de trabajo a través de debates obligatorios que serán transmitidos por los medios de comunicación, “de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento”.

La Ley de Apoyo Humanitario fue remitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a la Comisión de Desarrollo Económico el sábado pasado. Ayer y hoy, esa mesa empezó con el trámite de la iniciativa legal para elaborar su informe.