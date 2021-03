Bananeros reclaman mal servicio en las instalaciones de la terminal portuaria de Puerto Bolívar

El clúster bananero -conformado por cuatro organizaciones productoras y exportadoras de la fruta del país- expuso a través de un comunicado que se difundió este miércoles, 24 de marzo del 2021, su preocupación respecto a problemas en el servicio que presta la terminal portuaria de Puerto Bolívar en la provincia de El Oro.

Los bananeros exigen, básicamente, una inmediata aplicación de correctivos e inversiones por parte de la concesionaria Yilport que, actualmente, opera el puerto.



En una carta remitida por el Clúster el pasado lunes 22 al presidente de la República, los exportadores detallan que no existen los suficientes equipos como montacargas, porta contenedores ni personal de estibadores para operar los embarques.



Los bananeros aseguran que, por estas falencias, en las últimas semanas varios socios solicitaron el servicio de manipuleo de carga por el retraso en la llegada de un barco, pero no hubo la disponibilidad de equipos, ni espacio en la bodega de la terminal.



Además, el clúster señala que las bodegas disponibles, al tener un techo con perforaciones, no son aptas para la recepción de fruta por el riesgo de daño en las cajas.



El Clúster comentó que esta situación es recurrente y genera el deterioro de la calidad del banano a exportarse y constante congestionamiento de camiones a la espera para entrar a la terminal.

Atención @Presidencia_Ec @Lenin @ObrasPublicasEc @Marcelo_LoorS La terminal portuaria de Puerto Bolívar bajo la administración de #YilportECU no cuenta, en la actualidad, ni con el personal ni los equipos suficientes para operar ¡Requerimos que se atienda con urgencia! pic.twitter.com/10tU7fvnu8 — AEBE 🇪🇨🍌 (@aebeecuador) March 24, 2021



Por esta razón, los bananeros solicitan a las autoridades que se realicen los correctivos y que se obligue a la concesionaria a realizar las inversiones y obras básicas en el puerto debido a que, actualmente, “la terminal no se ajusta a la necesidad del sector productor y exportador de banano de la Provincia de El Oro”.



Adicionalmente, en la carta se propone la constitución de una comisión de usuarios de Puerto Bolívar y piden que se autorice ese grupo que haga una auditoría.

Este Diario contactó por teléfono a Alfredo Jurado, gerente de Yilport, para buscar una versión sobre las quejas de los exportadores, pero no respondió hasta el cierre de esta nota (13:00).