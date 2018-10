Baltasar Garzón indicó que la permanencia de Julian Assange en la embajada de Ecuador es inhumana

LEA TAMBIÉN

El jurista español Baltasar Garzón inició sus actividades académicas y sociales en la ciudad andina de Ambato, en Tungurahua, este jueves 18 de octubre del 2018. La primera actividad del abogado de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue un encuentro con la prensa nacional e internacional en uno de los salones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, ubicada al sur de la urbe.

Allí, Garzón realizó un breve resumen sobre la conferencia ‘Retos de la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad: El papel de la universidad’ y ‘Desafíos de Latinoamérica frente a la aplicación de los Derechos Humanos’. Las disertaciones se realizan como parte del III Congreso Internacional de Ciencia, Sociedad e Investigación.



“La realidad de los derechos humanos es compleja y diversa. Hay países con una trayectoria en defensa de los derechos humanos que llegó a convertirse en una política de Estado y otros que han estado siempre en el entre dicho de que no han hecho lo suficiente contra la impunidad”, aseguró el exjuez español.



Garzón, que es integrante de la defensa del australiano, indicó que por “respeto al centro académico” no profundizaría sus declaraciones en el caso de Julian Assange. El jurista lo hizo desde el tema de la libertad de expresión como un derecho fundamental. Y añadió que “la libertad de expresión está en riesgo no solo por los agresores externos quienes desean controlar el exceso de información. También obedece a intereses corporativos de quienes patrocinan al medio”.



Ahí indicó que “Julian Assange va en camino de estar siete años dentro de la embajada de Ecuador en Londres y no es una situación cómoda sino inhumana en todo caso se está prolongado su solución ya que debería estar pactado y solucionado por los estados implicados como Ecuador, Estados Unidos y Gran Bretaña. No voy a dar críticas sino es una situación humanitaria que debería ya ser resulta con la protección del Estado y su Gobierno”, indicó Garzón.



La agenda del conferencista español en Ambato continuará con un almuerzo con las autoridades eclesiásticas, militares y civiles de la provincia de Tungurahua.



Mañana dará una rueda de prensa en Quito, en donde se referirá concretamente al tema Assange, junto con Carlos Poveda, el abogado de Assange en Ecuador.



Assange está asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 2012, ya que tiene que enfrentar a la justicia británica y teme ser extraditado a EE.UU., donde podría enfrentar cargos por difusión de información reservada de ese país a través del portal Wikileaks.