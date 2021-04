¿Qué pasará con el balotaje, debido al estado excepción focalizado en Ecuador?

La semana previa a la segunda vuelta de las elecciones generales en Ecuador, prevista para el domingo 11 de abril del 2021, se vivirá con un estado de excepción focalizado en ocho provincias, para intentar contener el incremento de casos de covid-19.

El estado excepcional por calamidad pública se decretó en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, por la situación agravada del covid-19.



En la resolución adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), se indica que ninguna de las restricciones podrá interpretarse en el sentido que restrinja la participación política o el proceso electoral. “Se garantizarán y se continuarán articulando acciones y medidas con la Autoridad Electoral”, reza el documento.



José Cabrera, integrante del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), contó que se acordó invitar a representantes de Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), quienes disputarán la Presidencia en el balotaje, para que no se produzcan concentraciones masivas en el cierre de la campaña electoral, previsto para el próximo jueves 8 de abril.



El funcionario llamó a la corresponsabilidad ciudadana y de las organizaciones políticas. “Si los ciudadanos, si sus propios simpatizantes se enferman, no podrán ir a votar”.



Desde el CNE se indicó que el protocolo de bioseguridad que se aplicó para la primera vuelta se mantiene. En el documento se advierte que en campaña solo están autorizadas las caminatas y caravanas, de acuerdo con tres categorías establecidas. No se permiten las concentraciones y es responsabilidad de cada municipio controlar el uso del espacio público.



Según el número de habitantes de las 221 alcaldías, se autorizan caminatas con 100 hasta 200 personas. Las caravanas, en cambio, pueden tener desde 20 hasta 50 vehículos.



Para evitar que se registren aglomeraciones fuera de los recintos electorales el día del sufragio, el CNE permitirá el acceso libre de los votantes. Diana Atamaint, titular del ente, anunció que se avanza en la capacitación a personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios del CNE, para permitir la entrada a los predios.



“El ingreso a los recintos será abierto, pero dentro de las reglas de la nueva normalidad. En las columnas se mantendrá el distanciamiento social prudencial”, indicó.



También dijo que, debido al invierno, se reubicaron seis recintos electorales en cinco provincias. Este sábado 3 de abril del 2021 el CNE despachó los paquetes electorales a Cañar, Azuay, Loja y El Oro. El envío de los kits con las papeletas de la segunda vuelta terminará el 10 de abril, en los recintos electorales de Quito.