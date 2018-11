Baja el precio del petróleo tras las exenciones de EE.UU. a las sanciones contra Irán

LEA TAMBIÉN

Los precios del petróleo caían el viernes, 9 de noviembre del 2018, a niveles de principios de año tras atenuarse la preocupación por las sanciones estadounidenses contra Irán y en vísperas de una reunión de países productores en Abu Dabi para discutir una posible reducción del bombeo.

El barril de Brent, referencia europea, para entrega en enero cayó hasta los USD 69,13 en Londres hacia las 10:45 GMT, su nivel más bajo desde abril.



Al mismo tiempo, el 'light sweet crude' (WTI), petróleo de referencia en Estados Unidos, también para Ecuador, para entrega en diciembre bajaba a USD 59,28, su menor nivel desde febrero, tras perder más del 20% desde octubre.



Ese mes, los precios del crudo habían alcanzado niveles nunca vistos en los últimos cuatro años: el Brent subió hasta USD 86,74 y el WTI hasta los USD 76,90 por barril.



Los mercados temían que la segunda tanda de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán provocase escasez de petróleo en los mercados.



Este lunes, Washington impuso más sanciones a las instituciones financieras, las líneas marítimas, el sector energético y los productos del petróleo procedentes de Irán.



Estas incluían sancionar a los compradores de petróleo iraní con el objetivo de privar a Teherán, segundo mayor productor de petróleo de la OPEP después de Arabia Saudita, de su principal fuente de ingresos.



Eso, sumado a las tensiones comerciales internacionales, hubiesen podido resultar en una disminución de la oferta y un consecuente aumento de los precios.



Pero tras haber afirmado que su intención era reducir las exportaciones iraníes a cero barriles, la administración estadounidense suavizó su posición y acabó acordando exenciones a ocho países -entre ellos grandes consumidores como China, India y Japón- más de los que preveían los mercados.



Efecto 'menos negativo'



“El efecto de las sanciones contra Irán se entiende cada vez mejor, es crucial señalar que su efecto sobre la oferta será menos negativo de lo que se preveía, en gran medida debido a las exenciones”, explica Neil Wilson, analista de Markets.com.



Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, incluido el gigante ruso, se reúnen el domingo en Abu Dabi para discutir una posible reducción de la producción con la que proteger sus ingresos de una caída de precios continuada.



Los datos semanales de la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía señalan que las reservas de crudo de ese país, primer consumidor mundial, no dejaron de aumentar en las últimas semanas, una muestra palpable de que la oferta supera ampliamente la demanda.



En junio, los países OPEP y no OPEP habían decidido abrir un poco el grifo para responder a la preocupación de los mercados y el cártel debería reafirmar ahora su papel de regulador del mercado.



Sin embargo, David Madden, analista de la firma CMC Markets, considera que los participantes en la reunión de Abu Dabi probablemente no tomen ninguna acción inmediata.



“No espero mucho de la reunión del petróleo”, dijo.



“Los productores de petróleo pueden hablar de un futuro recorte de la producción como medida para estabilizar los precios, pero los precios tienen primero que alcanzar un equilibrio, ser suficientemente bajos para conservar una fuerte demanda y mantener a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump contento, pero no tan bajos que sus ingresos del petróleo se desplomen de forma drástica”, explica.



Por otra parte, el diario Wall Street Journal informó el viernes que un grupo de reflexión financiado por el gobierno de Arabia Saudita, país fundador y uno de los pilares de la OPEP, está estudiando el posible impacto de abandonar el cártel.