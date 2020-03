S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Ecuador por aplazar pago de intereses de bonos

LEA TAMBIÉN

La percepción de riesgo de Ecuador en los mercados empeoró. La firma S&P Global Ratings decidió rebajar la calificación crediticia de largo y corto plazo de Ecuador, pasando de 'B-/B' a 'CCC-/C', según un comunicado emitido por la entidad este miércoles 25 de marzo del 2020.

S&P Global Ratings indicó que este cambio refleja que en los próximos seis meses, un ‘default’ o no pago, así como un canje forzoso de la deuda parecería inevitable para Ecuador en un escenario en el que no habría mejoras significativas en las condiciones económicas, financieras y de negocios en el país.



Según la entidad, la decisión se dio debido a que el Gobierno anunció el pasado 23 de marzo del 2020 que no pagaría alrededor de USD 200 millones por cupones de interés de bonos de deuda externa, que vencen en marzo.



En lugar de hacer ese pago, el Ejecutivo dijo que usará los recursos para afrontar la emergencia sanitaria por el covid-19.



Richard Martínez, ministro de Finanzas, señaló que el país se acogerá al período de gracia de 30 días que permiten los cupones y luego, se buscará dialogar con los acreedores sobre las opciones.



S&P, además, colocó las calificaciones crediticias soberanas de Ecuador en “CreditWatch” con implicaciones negativas. Esto refleja el riesgo de una rebaja adicional si Ecuador no logra asegurar fondos para cubrir el pago de los intereses dentro del período de gracia.

En el informe, la firma detalla que la calificación de Ecuador está restringida también por las necesidades financieras elevadas del país, vulnerabilidades externas, instituciones débiles, niveles de riqueza relativamente bajos y falta de flexibilidad monetaria y cambiaria. “Con mercados de capitales internos débiles, la trayectoria de calificación de Ecuador depende de su acceso a financiamiento comercial oficial y externo para cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno y respaldar las reservas de divisas”, señala el ente.

El informe, además, destaca que la administración del presidente Lenin Moreno está sujeta crecientes presiones políticas, lo que limita la posibilidad de ejecutar políticas para estabilizar la economía.