Bachilleres de la capital despidieron su etapa de secundaria

La etapa del colegio culminó para los chicos que aprobaron el tercero de bachillerato. Las graduaciones en colegios públicos, particulares, fiscomisionales se dieron entre el 23 y 25 de julio del 2018, según lo establecido en el cronograma escolar del régimen Sierra-Amazonía.

Rafael Santillán, de 18 años, es uno de los jóvenes que culminaron la etapa del colegio. El joven se graduó el pasado martes 24 de julio en el Liceo Campoverde, ubicado a pocos metros de la entrada a Nayón. La ceremonia, que inició a las 10:00, tuvo la participación de padres y madres de familia, profesores y personal administrativo.



Rafael confiesa que siente alivio al culminar esta etapa en su vida pero también nostalgia por dejar atrás experiencias y amigos. Con ellos construyó lazos fuertes, pues han estudiado 11 años en la misma institución educativa de la capital.



Él cree que cursar el colegio es una de las experiencias más enriquecedoras y considera que hay que aprovecharla. “Es donde se hace verdaderos amigos. En el colegio no hay preocupaciones de verdad, por lo que lo más importante es disfrutar de esta etapa”, sostiene.



El joven tiene previsto estudiar Administración de Empresas en Cancún, México.



Los estudiantes del Liceo Campoverde tendrán una fiesta de despedida este viernes 27 de julio.



Los chicos de un colegio fiscal de Cumbayá también disfrutaron de su graduación. Lo hicieron junto a familiares, amigos y docentes. La ceremonia formal y la alegría de los jóvenes fueron parte del ambiente, que se vivió en ese plantel.



Los adolescentes de tercero de bachillerato que no pasaron exámenes supletorios deben rendir el examen remedial desde el próximo 20 de agosto. Ellos no participaron de las incorporaciones generales.