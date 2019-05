800 cupos disponibles en Quito para el Bachillerato a distancia con apoyo tecnológico

LEA TAMBIÉN

Si usted es mayor de 18 años y no ha terminado el bachillerato, esta puede ser una oportunidad para culminar sus estudios secundarios. Desde este lunes 20 de mayo hasta el 30 de junio del 2019, se llevarán a cabo las inscripciones para primero y segundo año del Bachillerato a Distancia con Apoyo Tecnológico del Municipio de Quito.

Entre estas fechas, las personas que no hayan podido culminar esa etapa de estudios, y que quieran hacerlo, podrán acceder a 500 cupos para primer año de bachillerato, mientras que otras 300 podrán inscribirse al segundo año. Según informa la página web del Municipio, en caso de no haberse agotado los cupos, desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto se llevarán a cabo inscripciones extraordinarias.



El anuncio del Municipio indica que la plataforma no ofrece cupos para el tercer año de bachillerato, pues esos espacios quedan reservados para quienes culminaron el segundo año en el periodo anterior. Las personas que se inscriban en este 2019 en segundo y aprueben, tendrán también un cupo reservado en tercero para el próximo.



¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el sistema? Una copia de la cédula de ciudadanía a color, un certificado de haber concluido la primaria y la Educación General Básica (hasta décimo año), promociones y matrículas originales de octavo, noveno y décimo año, tres fotografías tamaño carnet y la planilla de luz de su lugar de residencia.



Los estudiantes deberán acceder a una plataforma virtual del Municipio en Internet, que está disponible las 24 horas. Quienes se inscriban en el programa podrán acceder a tutorías en cinco cibercentros de las Casas Somos en Carcelén Alto, La Roldós Pisulí, en el norte; San Marcos, centro; así como en Solanda y Chillogallo, sur de Quito.