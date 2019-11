El Ser Bachiller tendrá varios ajustes, desde enero de 2020, en la evaluación del ciclo Costa

LEA TAMBIÉN

Ajustes al Ser Bachiller, que es el examen de grado para los colegiales, y un método para acceder a cupos en las instituciones de educación superior públicas, se anunciaron. Se pondrán en marcha desde enero de 2020, en la toma para graduados del ciclo Costa. Eso confirmó la ministra de Educación, Monserrat Creamer, junto a Edwin Palma, titular del Instituto de Evaluación Educativa (Ineval).

"Luego de conversar con estudiantes, trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) e Ineval en la pertinencia de la prueba", dijo Creamer. Como resultado, adelantó, se cambiaron los valores de ponderación, para la obtención de cupos, por ejemplo.



El Ser Bachiller tiene un puntaje máximo de 1 000 puntos. Quienes obtienen más altas calificaciones tienen mayores opciones para acceder a las plazas en las universidades e institutos públicos del país. Además se tomaba en cuenta algunos puntos de acción afirmativa, como el lugar en donde vive el postulante, si pertenece a población vulnerable, etc. El peso de la calificación obtenida en la prueba era del 85% versus el 15% para el récord académico. Según la ministra Creamer ahora la ponderación será 70 a 30%, "lo que permitirá que un estudiante de zonas aisladas o minorías, que tenía menos probabilidad de ingresar a la universidad amplíe sus opciones".



Palma, de Ineval, recordó que en enero del 2017 se tomó la decisión de unificar el Ser Bachiller con lo que era el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), en un ejercicio responsable de ajustar el modelo de evaluación. Y que se ha seguido trabajando en el instrumento de evaluación.



"Buscamos que el examen tenga pertinencia y que cumpla con ser uno de los elementos para acceso a la educación superior", dijo Palma. Y aseguró que conversaron con docentes, padres de familia, la Academia, los jóvenes que se someten al examen. Y que así han conocido temas.



"Nos dicen que se les toma cosas que no han visto en el aula. Ajustamos el examen, el anterior estaba en función de los estándares educativos del 2012. Ellos se están formando con estándares del 2016. Y somos coherentes con el currículum que transversaliza el componente abstracto. También estamos priorizando entre la Academia y el Ministerio qué es lo que se necesita evaluar".



Se ajustará el número de preguntas y el tiempo de preguntas. El presidente Lenín Moreno dijo que lo importante es bajar la brecha entre quienes tienen la posibilidad de acceder a cursos de nivelación y los que no. La evaluación debe ser capaz de reconocer ese instrumento y favorecer el real proceso de aprendizaje.



Según la ministra Creamer también empezará, en la Costa, un pilotaje del Ser Bachiller para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y el Bachillerato Técnico. La idea es que se tome una prueba según el modelo educativo.