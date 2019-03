Bachelet anuncia que una misión de Derechos Humanos de la ONU viajará a Venezuela para evaluar a ese país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este miércoles 6 de marzo del 2019 que una misión viajará a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación del país.

“Una misión de mi oficina irá a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación del país. Entretanto, continuaremos monitoreando la situación desde Panamá, donde tenemos un mandato del Consejo de Derechos Humanos”, dijo en una sesión del organismo.



Bachelet habló de posibles encuentros que mantendrá esa delegación en el país caribeño, después de ser invitada en septiembre del 2018 por Nicolás Maduro. “Antes de ir, quiero asegurarme que las condiciones de mi visita garanticen que puedo desempeñar mi papel como debería, que puedo ir y hablar con todo el mundo. De otro modo sería inútil no poder reunirme con cualquiera con quien necesite reunirme”, manifestó.

Una misión de mi Oficina irá a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación del país. Entretanto, continuamos monitorando la situación. pic.twitter.com/LrebLkqbhm — Michelle Bachelet (@mbachelet) 6 de marzo de 2019



El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación en Venezuela el próximo 20 de marzo, en presencia de la Alta Comisionada.



Durante la reunión en el Consejo, Bachelet consideró que la crisis política, económica y social en Venezuela ha sido “exacerbada por las sanciones” internacionales.



“La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en la que las violaciones de los derechos civiles y políticos -incluida la no defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave- pueden acentuar un declive de los derechos económicos y sociales”, mencionó.



Esto “muestra también cómo el rápido deterioro de estas condiciones económicas y sociales da lugar a un número aún mayor de protestas, a una represión aún más grande y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos”, añadió, con ocasión de su discurso sobre la situación en el mundo.



Para Bachelet, “esta situación ha sido exacerbada por las sanciones y la actual crisis política, económica, social e institucional resultante es alarmante”.



El discurso de la Alta Comisionada se produce en un momento en el que Maduro llamó a manifestar el próximo sábado 9 de marzo, “cuatro años después” del anuncio de las primeras sanciones impuestas por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.



El martes 5 de marzo, el representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Eliott Abrams, anunció por su parte que Washington impondría próximamente nuevas restricciones de visados estadounidenses a los que apoyan al gobernante chavista.



Además, no excluyó que, tras las sanciones económicas impuestas a su régimen, el Tesoro estadounidense pueda adoptar “sanciones secundarias” contra compañías extranjeras o incluso países que continúen negociando con las entidades venezolanas en la lista negra de Estados Unidos.