Llega a Ucrania un avión con 72 evacuados de Wuhan, entre ellos cinco  ecuatorianos

Un avión con 72 personas evacuadas de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de Covid-19, entre ellas ciudadanos ecuatorianos, de otros países latinoamericanos y de España, aterrizó este jueves 20 de febrero del 2020 en el aeropuerto de Járkov, informó el Ministerio del Interior de Ucrania.

La aeronave, un Boeing 737-700 de la compañía Sky Up fletado por el Gobierno ucraniano, llegó a Járkov (Este de Ucrania) después de repostar en el aeropuerto de Kiev, obligado a ello tras no poder aterrizar en un primer intento en el destino previsto debido a la neblina.



En el aeropuerto de Boríspol los médicos que acompañan a los evacuados indicaron que todos ellos se encuentran bien y estaban en condiciones de continuar el vuelo a Járkov, según Interior.



Según precisó el ministro del Interior, Arsén Ávakov, que visitó el aeródromo de Kiev durante el repostaje del Boeing, las autoridades chinas autorizaron la evacuación de 45 ucranianos y de 27 nacionales de España, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Noruega, Israel, Bielorrusia y Montenegro, así como de otros países.



En la víspera, el secretario de Estado de Exteriores, Andréi Zayats, dijo que iban a volar a Ucrania ocho argentinos, cinco dominicanos, cinco ecuatorianos, cuatro salvadoreños, dos costarricenses y ciudadanos de otros países.



Los evacuados serán internados durante 14 días en el centro médico Novye Sanzhari, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania y situado en la región de Poltava, en el centro del país, a unos 200 kilómetros del aeropuerto de Járkov.



Ante las protestas de quienes se oponen a recibir evacuados de China hasta que remita el brote provocado por el nuevo coronavirus, Interior advirtió de que "la Policía y la Guardia Nacional impedirán todo intento ilegal de obstruir el ingreso de los evacuados en ese lugar".



El Ministerio de Sanidad informó de que los pasajeros ya han sido sometidos a dos controles médicos y están completamente sanos.



"Hemos hecho todo lo posible e incluso lo imposible para garantizar que el virus no llegue a Ucrania", escribió hoy en su canal de Telegram el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha agradecido a su homólogo ucraniano la ayuda para evacuar a los ciudadanos ecuatorianos, que son todos universitarios que cursaban estudios en Wuhan.



Este es también el caso de los dominicanos y de tres de los cuatro salvadoreños, según informaron las autoridades de ambos países.