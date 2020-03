Un avión procedente de España está bajo protocolo de prevención en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

LEA TAMBIÉN

Un avión procedente de España fue puesto bajo un protocolo de prevención y control este sábado 14 de marzo del 2020 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, por la presencia de un pasajero con posible "sintomatología asociada al covid 19".

Así lo informó a Efe una fuente del aeropuerto Mariscal Sucre, al tiempo que apuntó que el protocolo de prevención y control lo lleva adelante el Ministerio de Salud Pública.



No se he hecho pública la compañía aérea a la que pertenece el avión, ni el número de pasajeros que venían en la aeronave.



La fuente precisó que para precisar mayores detalles los debería proporcionar el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, pero esa instancia no ha ofrecido información al respecto.

#ATENCIÓN | Un avión procedente de Madrid se encuentra bajo protocolo de prevención en el aeropuerto Mariscal Sucre. La nave aterrizó en Quito pasadas las 17:00 del sábado. Allegados de los pasajeros exigen información.



En Ecuador, un total de 317 personas permanecen en un cerco epidemiológico a fin de determinar un posible contagio de covid 19.



Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), 24 de los 28 casos confirmados de coronavirus en el país están "estables", mientras que dos tienen "pronóstico reservado".



La ministra ecuatoriana de Salud, Catalina Andramuño, informó este sábado 14 de marzo del fallecimiento de la hermana de la primera paciente con covid-19 en Ecuador.



"Lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido la hermana de la paciente del caso primario que también estaba diagnosticada por coronavirus", dijo Andramuño en una rueda de prensa.



Agregó que la paciente se encontraba "en un aislamiento domiciliario por doce días, con una sintomatología leve, pero luego de conocer del fallecimiento de su hermana (el viernes), presenta un quebranto de su salud", indicó sin explicar las causas sanitarias de la muerte de la mujer.



Andramuño informó el viernes 13 de marzo sobre la muerte de la mujer de 71 años que llegó el pasado 14 de febrero desde España y que se convirtió en el primer caso de covid 19 en Ecuador, así como en el primer deceso.