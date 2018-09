El avión de EE.UU. voló en territorio ecuatoriano en la tarde sin autoridades

LEA TAMBIÉN

El primer vuelo del avión militar de EE.UU. en territorio ecuatoriano se realizó sin autoridades de Estado.

La aeronave despegó de la Base Aérea Simón Bolívar pasado el mediodía de este jueves 6 de septiembre del 2018, pese a que en un inicio se indicó que la aeronave volaría a las 09:00.



Precisamente, a esa hora llegó a la pista el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Junto a él, aparecieronlaministra del Interior, María Paula Romo, y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman. Los tres ingresaron a la aeronave y realizaron un recorrido de las instalaciones.



Después se retiraron y se confirmó que el vuelo de la mañana se pospuso.¿Cuál fue la razón? La ministra Romo indicó que “faltaban algunos ajustes y temas de coordinaciones con el Ministerio de Defensa”. Eso también lo dijo el comandante de Antinarcóticos de la Policía, Carlos Alulema. El oficial señaló que el Ministerio de Defensa anunció este jueves“que existían aspectos que coordinar en el ámbito del tráfico aéreo, en donde la Policía no tiene jurisdicción”.



En horas de la tarde, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado y recordó que la seguridad y la soberanía nacional son responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Además, se aclaró que la operación del avión de EE.UU., Orion P3, estará bajo el control de la Fuerza Aérea (FAE) y de la Marina.



Estas declaraciones se dieron un día después de que la ministra Romo anunciara que participará en el vuelo inaugural del avión estadounidense.



El miércoles 5 de septiembre, la funcionaria también dijo que la llegada de la aeronave correspondía a un convenio con la Policía y que sería esta institución la encargada de coordinar todas las actividades del Orion P3.



Romo y Jarrín se reunieron este jueves y hablaron sobre los detalles de la coordinación. Después se dio la autorización para que la tripulación extranjera realizara el vuelo de reconocimiento sobre las costas ecuatorianas.

Estos hechos los dio a conocer la Ministra del Interior, quien ayer al preguntarle, ¿por qué no estuvieron autoridades en el vuelo inaugural?, respondió lo siguiente: “Una de las recomendaciones fue esa y requería cierto tiempo. Entonces no podíamos esperar toda la mañana por un vuelo inaugural y lo que finalmente importaba era comunicar esta actividad y el trabajo conjunto que se pudo hacer (...) se dio el vuelo aunque no pudimos participar”.



En cambio, Defensa no se pronunció sobre el retraso del vuelo. Lo que sí informó fue que actualmente se trabaja en las especificaciones para la firma del convenio con los Estados Unidos. Una de esas sería precisamente que la Fuerza Aérea y Naval controlen los sobrevuelos de esta aeronave.



Para esto, personal de las dos instituciones acompañarán a los pilotos estadounidenses.



Ayer jueves, ellos ya tuvieron sus primeros acercamientos. De hecho, sobre la pista de la Base Aérea se observó a los militares de EE.UU. conversar con los soldados de la FAE.



En unas breves declaraciones, el contralmirante Darwin Jarrín, jefe del Comando Operacional 2 Occidente, detalló que el avión cuenta con la misma tecnología que las naves ecuatorianas. La diferencia, puntualizó, está en el tiempo de vuelo de hasta 16 horas, así como la capacidad para ir a mayor velocidad.



El jefe del Comando recalcó que las operaciones de la nave serán desde la Base Aérea Simón Bolívar en Guayaquil.



Todos esos detalles y las condiciones del acuerdo binacional ya fueron discutidos parcialmente en el Comando Sur de Estados Unidos. El ministro Jarrín visitó esa dependencia esta semana y dialogó sobre las regulaciones que rigen en el Ecuador.



La idea, según Defensa, es que se establezcan las condiciones necesarias para que la aeronave “pueda sobrevolar espacio aéreo respetando la soberanía del país”.



Esto ocurre porque el Orion P3 sobrevolará espacios restringidos para lo que contará con la autorización del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Defensa Nacional y la Cancillería.



Uno de los sectores por los que volará la aeronave extranjera será la denominada Zona Económica Exclusiva de Galápagos, en donde se han detectado flotas pesqueras internacionales que se dedican a la pesca ilegal a gran escala.



También tendrá autorización para monitorear las 200 millas marinas que compone el mar ecuatoriano. Allí intentará rastrear actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando de gasolina.



Los vuelos contarán con la presencia de miembros de la FAE, la Policía Nacional y la Fiscalía General. La hoja de ruta y el itinerario que seguirá el avión no ha sido aún detallado por las entidades.



Existirá un período de siete días para que los pilotos estadounidenses reconozcan el territorio del país desde el aire.



Los vuelos de reconocimiento se realizarán hasta el 11 de septiembre, día en que el avión dejará el país.



Luego la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Marina emitirán informes detallados de los resultados para que la Cancillería y el Ministerio de Defensa firmen el acuerdo con Estados Unidos y los controles sean permanentes.



El avión estadounidense arribó al país el miércoles pasado, cerca de las 17:00. Las autoridadesexplicaron que la aeronave cuenta con tecnología avanzada para grabar y capturar tomas del mar desde el aire. Un equipo técnico de la FAE y de la Marina participará en los sobrevuelos.