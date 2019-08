Las autoridades esperan que el flujo más alto de migrantes venezolanos se registre durante el fin de semana

LEA TAMBIÉN

El flujo de migrantes venezolanos se concentró en el lado ecuatoriano del Puente Internacional de Rumichaca, la mañana y tarde de este viernes 23 de agosto del 2019.

Entre hoy y el domingo 25 de agosto se prevé que el número de extranjeros que arribe a Ecuador llegue a su punto más alto. Esto, en la víspera de la vigencia de la visa humanitaria para acceder al territorio ecuatoriano, que regirá desde las 00:00 del lunes 26 de agosto.



Edin Moreno, gobernador de Carchi, sostuvo que se prevé que ingresen diariamente unos 5 000 extranjeros a través del Puente Internacional de Rumichaca, hasta el domingo 25 de agosto. En el marco del plan de contingencia, las autoridades repartieron manillas celestes asignadas con un número de turno, para evitar la desorganización antes de acceder a las 18 ventanillas del puesto de control migratorio.



Los extranjeros apresuraron su viaje, para poder pasar por el filtro sin necesidad de visa. Sin embargo, algunos ciudadanos venezolanos cruzan la frontera con la esperanza de acogerse a la amnistía y a la regularización que impulsará el Gobierno de Ecuador desde octubre próximo.

Lilian Vera, por ejemplo, tiene 66 años y es oriunda de Maracay. La ciudadana contó que su intención es quedarse en Ecuador, pues su hija reside en el norte de Quito. La adulta mayor dice que “espera poder regularizarse”, pero desconoce que al programa gubernamental de regularización solo podrán acogerse los venezolanos que llegaron a Ecuador hasta el 26 de julio pasado.



Yuri Zabala también llegó este viernes a Rumichaca, acompañada de otros familiares. La extranjera también viene con la intención de establecerse en Quito, pues su esposo reside hace dos años en la capital. “Estoy entrando legal con pasaporte. No conozco nada más”, indicó.



Ambas extranjeras tenían la certeza que a partir del lunes 26 de agosto solo se podrá acceder al Ecuador con una visa humanitaria, pero no estaban al tanto del proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que ya residen en Ecuador y que no cuentan con un estatus legal.



Fernando Vaca, coronel de Policía de Tulcán, adelantó que a partir del lunes se reforzará el control en 26 pasos clandestinos que han identificado las autoridades. En caso de que los extranjeros intenten cruzar por estos pertrechos, se les impedirá el paso y se les recomendará tramitar su visa humanitaria en los consulados ecuatorianos de Caracas, Bogotá y Lima.



Otros extranjeros, como Antonio Martínez, adelantaron su viaje para poder cruzar Ecuador sin visa y llegar hasta Perú, donde lo esperan otros familiares. Ese también es el caso de Gloria Sánchez, quien viajó con su hija de 17 años, que actualmente está en estado de gestación.