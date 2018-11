Autoridades piden endurecimiento de las leyes para combatir la delincuencia en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asamblea debe reformar las leyes penales para combatir la delincuencia en la ciudad. Esa fue la principal conclusión durante un conversatorio por la seguridad ciudadana en Guayaquil.

El evento se realizó este jueves 29 de noviembre del 2018 y fue organizado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), que dirige Kléber Chica.



Durante el conversatorio, el alcalde Jaime Nebot dijo que los guayaquileños tienen una constante percepción de inseguridad por los últimos asaltos que se han difundido por las redes sociales. Según él, una medida para afrontar el problema son las reformas al COIP para establecer penalidades más severas y poner en práctica una política pública en materia de seguridad.



Por su parte, la comandante de Policía de la zona 8, Tanya Varela, recalcó el trabajo que realizan los agentes en territorio. Sostuvo que de enero a la fecha, hay 8 257 personas detenidas por diferentes ilícitos. No obstante, comentó, son los fiscales y los jueces quienes determinan su situación jurídica.



También hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar de forma organizada y en cumplimento a las normas municipales y a las leyes. En cuanto a los delitos que circulan en la web, que se comentó durante el evento, Varela agradeció la "valentía ciudadana" en filmar los hechos violentos. Dijo que las grabaciones ayudan a la identificación de los antisociales y a su detención.



El fiscal provincial, Edmundo Briones, puntualizó que la entidad obra con celeridad y diligencia con base al COIP. No obstante, dijo que los fiscales deben ser "más analíticos al pedir una medida sustitutiva o alternativa a la prisión". En su discurso, Briones pidió que la ciudadanía que confíe en la Fiscalía y que no tenga miedo a denunciar los hechos que ocurren en la ciudad.