El Director del IESS teme que el proyecto de Ley económico atente contra la autonomía del Seguro Social

El proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que promueve el Gobierno y está en manos de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, se analizó hoy, jueves 23 de abril del 2020.

En la reunión virtual, compareció David Ruales, director general encargado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El funcionario presentó ocho observaciones al proyecto de ley.



Ruales destacó que si se aprueba el proyecto de Ley, se "atentaría" contra la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Ruales mencionó que, de acuerdo con la Constitución, el IESS es autónomo administrativa y financieramente, y que sus recursos no dependen del Presupuesto General del Estado (PGE).



Con ello, agregó, no es viable la propuesta que plantea el proyecto con respecto a que el Ministerio de Finanzas supervise y otorgue autorizaciones al IESS en determinados temas. Ruales recordó a los legisladores que el Seguro Social ya es vigilado por la Contraloría.

AHORA| #DavidRuales, director (e) del @IESSec asegura que la naturaleza de la entidad no puede estar bajo las decisiones de otras instituciones del Estado. "El manejo de recursos es autónomo, no puede mezclarse con recursos de las otras entidades". #LeyFinanzasPublicas pic.twitter.com/sG2ZrVPFkJ — Comisión Régimen Económico (@RegimenEconomAN) April 23, 2020

"El hecho de que el Ministerio de Finanzas tenga que avalar ciertas resoluciones del Consejo Directivo (del IESS) le quitaría operatividad (al Seguro)", refirió Ruales y enfatizó que esto le quitaría la autonomía al IESS.



Además, el funcionario señaló que la propuesta de establecer techos presupuestarios no es compatible con el IESS, ya que la entidad no tiene la misma dinámica de un ministerio.



"Es un negocio financiero la Seguridad Social. Entonces, no puedo poner un techo a las prestaciones de vejez. Yo no puedo decir: 'compañeros, el próximo año, no se jubila nadie' ", remarcó el Director.



Sin embargo, aclaró que el Consejo Directivo sí hace ajustes a ciertos gastos de la entidad; por ejemplo, que se disminuya la masa salarial.



Entre las observaciones planteadas por el Director en la Comisión, está que se incluya un inciso donde se establezca que el Estado garantizará la entrega oportuna de sus obligaciones con el IESS. Además, que en casos de fuerza mayor el Ministerio de Finanzas pueda anticipar las transferencias.